Se impulsará la educación, cultura y deporte como parte del plan integral para alcanzar la paz en Tabasco, afirmó Javier May Rodríguez, al anunciar que Jalpa de Méndez será Pueblo Mágico y que habrá premio de un millón de pesos para el campeón de la liga tabasqueña de béisbol.

En recorrido de campaña por Jalpa de Méndez, el candidato a gobernador dijo que se tiene que acortar la brecha de la desigualdad.

“Tenemos que impulsar el deporte de alto rendimiento, vamos a alcanzar la paz, será un reto pero también un logro de todas y todos, por eso vamos a invertir en infraestructura, en la educación que es un derecho, no un privilegio, y en hacer ligas estatales en todas las disciplinas del deporte, infantil, juvenil, veteranos, porque vamos a motivar a los jóvenes a la participación activa, a las competencias nacionales e internacionales”, puntualizó, al encabezar asambleas en las rancherías Hermenegildo Galeana 2da. y El Río, así como en el Barrio San Luis.

Acompañado por el candidato a presidente municipal, José del Carmen Olán Olán, así como de las candidatas a diputada local, María Félix García Álvarez, y a diputada federal, Beatriz Milland Pérez, Javier May dijo que estas propuestas forman parte de sus 50 Compromisos con el pueblo de Tabasco, y que va por muchos más.

“Jalpa de Méndez será Pueblo Mágico y habrá un millón de pesos para campeón de la Liga Estatal de Beisbol”: Javier May Coalición 'Sigamos Haciendo Historia'

Asimismo, anunció que Jalpa de Méndez se convertirá en Pueblo Mágico, porque tiene mucha vocación turística y tradición, además es de los primeros pueblos originarios que se asentaron en Tabasco.

“Vamos a promoverlo, vamos a darle ese plus de que sea Pueblo Mágico, para que el turista tenga opciones. Vamos a promover la alfarería, los dulces, la gastronomía, la cultura, no se regateará la inversión, se trata de que no estén solos y que el gobierno sea aliado”, remarcó en la reunión que sostuvo con productores, donde se encontraban artesanos, vendedores de butifarra y dulces tradicionales, entre otros.

“Jalpa de Méndez será Pueblo Mágico y habrá un millón de pesos para campeón de la Liga Estatal de Beisbol”: Javier May Coalición 'Sigamos Haciendo Historia'

El abanderado de la coalición Morena-PVEM-PT también se reunió con el gremio magisterial de Jalpa de Méndez, encuentro en el que estuvo acompañado de su esposa, la maestra Aurora Raleigh de la Cruz, y donde escuchó los planteamientos del sector y apuntó que su gobierno va a invertirle a la educación, porque es el motor de la transformación.

Recalcó que la educación va a ser prioridad en su gobierno y por eso se van a construir 17 preparatorias y por ley, va a defender a la clase trabajadora y quienes alcancen la jubilación será al 100 por ciento, sin regateos.

Tengan por seguro que sí sabemos y que daremos resultados rápido. Vamos a dar resultados desde el territorio, desde aquí vamos a resolver las necesidades de todas y todos , aseveró.

Por la mañana, May Rodríguez realizó visitas casa por casa en el Barrio La Candelaria, en donde externó sus propuestas a las familias jalpanecas que le refrendaron su respaldo.

“Jalpa de Méndez será Pueblo Mágico y habrá un millón de pesos para campeón de la Liga Estatal de Beisbol”: Javier May Coalición 'Sigamos Haciendo Historia'

DMGS