Jara enfila con Sheinbaum dar continuidad a las grandes obras

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, avizora ya la continuidad de las obras de más relevancia en su estado en sincronía con la próxima administración federal que encabezará Claudia Sheinbuam.

“México tenía urgencia de una Presidenta”, dice en entrevista con La Razón al tiempo que da cuentas sobre cómo fue en su entidad la elección que llevó a la Presidencia a la candidata de Morena.

Un 59.7 por ciento de los votos del 2 de junio, esto es, un millón 441 mil 211, aportó su entidad a la victoria de la exjefa de Gobierno. Además de quedar en la 4T senadurías de mayoría y primera minoría.

En la charla, el mandatario destaca el compromiso de la futura Presidenta para dar seguimiento a grandes obras de desarrollo e infraestructura, entre ellas el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, autopistas —como la que va de los límites de Oaxaca y Guerrero a Salina Cruz— y caminos artesanales.

En este último rubro destaca la inversión en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 18 mil millones de pesos.

Jara Cruz también expresa su respaldo a que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional y se consolide.

“Yo creo que todos los gobernadores del país están de acuerdo, porque ocupan de la Guardia Nacional”, comenta.

En el reciente proceso electoral, ¿cómo le fue a su partido y cómo quedó configurado políticamente su estado?

Oaxaca tuvo buenos resultados con respecto a nuestro movimiento. Tuvimos para la doctora un millón cuatrocientos veinte mil votos.

Fuimos el quinto estado con mayor votación y el segundo en diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, me refiero a entre la doctora Claudia Sheinbaum y la señora Xóchitl Gálvez.

Tuvimos en cuanto al Plan C la oportunidad de ganar senadores de mayoría y de primera minoría. Nada más en dos estados se obtuvo el plan C: Chiapas y Oaxaca. Y aquí se logró obtener los 10 distritos federales y 25 diputados locales.

¿Cómo ve el nuevo contexto político con la futura Presidenta?

Creemos que México ya tenía la urgencia de tener una Presidenta de la República, una Presidenta de México, una mujer para gobernar los destinos del país.

Nos sentimos muy satisfechos, porque también se ha comprometido a seguir trabajando los proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a modernizar el muelle que ya se avanzó con el rompeolas (en Salina Cruz) que tiene aproximadamente mil 600 metros.

En este corredor ya tenemos la primeras inversiones: una empresa danesa para la producción de hidrógeno verde, son diez mil millones de dólares.

Todo esto lo vio la doctora Claudia Sheinbaum y le interesó, pero vio también con muy buenos ojos la autopista de Oaxaca a Puerto Escondido.

Proyectos como la autopista de Oaxaca a Tuxtepec colindando con el puerto de Veracruz, u otra obra que es la carretera que va de Acapulco a Cuajinicuilapa y ahora de Cuajinicuilapa hasta Salina Cruz pasando por Puerto Escondido, Huatulco y toda la costera oaxaqueña.

Y platicamos todo lo que tiene que ver con caminos artesanales que nos hacen falta en las agencias principales o comunidades auxiliares.

¿Y además de las obras de infraestructura?

Trabajar con nuestros pueblos originarios que son 16 culturas las que tenemos aquí en Oaxaca. La doctora Claudia Sheinbaum está también comprometida con trabajar con nuestros pueblos originarios y con el medio ambiente.

Le presentamos nuestro proyecto de reforestación que estamos llevando a cabo aquí a través de los tequios y le gustó.

En cuanto a los fenómenos meteorológicos, ¿qué medidas tomarán?

Oaxaca es un estado con muchos riesgos en términos naturales: tenemos las costas oaxaqueñas donde entran los huracanes, las tormentas tropicales, aquí es una zona sísmica y también tenemos las lluvias muy fuertes y por nuestros cerros, pues a veces hay afectaciones y queremos trabajar con ella un proyecto de largo alcance para la cuestión de la prevención de riesgos y los proyectos que tenemos en varias regiones para las multitareas que tenemos en el consejo de catástrofes.

¿Su Gobierno tiene recursos para atender desastres luego de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)?

Este fideicomiso era una corrupción tremenda, porque llegaban los apoyos en víveres, en colchonetas y todos los guardaban para la campaña. Daban unas pocas cosas y las obras nunca se construyeron.

En el tema de los sismos de 2017, el señor Enrique Peña Nieto, con la exsecretaria de Desarrollo Social que estaba en ese tiempo, Rosario Robles, no hicieron más que corrupción, porque las obras de reparación ante los desastres naturales que ocurrieron en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec y en muchas comunidades no fueron reparadas hasta ahora en la administración del Presidente que invirtió para la reparación de templos, de hospitales, de centros de salud. La inversión fue aproximadamente de ocho mil millones de pesos, lo que nunca había hecho un Gobierno.

Sólo en 2023, el Presidente nos apoyó con mil millones de pesos para la reparación y el programa del Plan Nacional de Restauración.

¿A su llegada al Gobierno en 2022 encontraron presuntos actos de corrupción con el Fonden?

Era saqueo, era robo, era terrible lo que había pasado. Aquí no había gobierno, se había abandonado la responsabilidad.

¿Han hablado sobre la presencia de la Guardia Nacional en Oaxaca?

Me comentó que seguiría la Guardia Nacional en la Defensa y creemos que es importante por las tareas que tiene la Guardia Nacional, que, quiero dejar claro, no es un Ejército, no es militarización, la Secretaría de la Defensa Nacional no va a dictar la política de seguridad.

¿Usted está de acuerdo con que sigan como están las labores de la Guardia Nacional?

Yo creo que todos los gobernadores del país están de acuerdo, porque ocupan de la Guardia Nacional. Entonces, estamos muy interesados en que continúe.