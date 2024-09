Joaquín Díaz Mena asiste al VII Consejo Nacional de Morena

En el marco del VII Consejo Nacional de Morena, Joaquín Díaz Mena, gobernador electo de Yucatán, acompañó a la Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en un encuentro clave para el futuro del movimiento.

Durante el Consejo, se llevó a cabo la elección de la nueva dirigencia del partido, con Luisa María Alcalde como presidenta, Carolina Rangel Gracida como secretaria general y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización.

Joaquín Díaz Mena expresó su optimismo sobre el rumbo de Morena bajo esta nueva dirección, afirmando: “Estamos seguros de que este movimiento del pueblo de México seguirá trabajando para transformar nuestro país” y destacó la relevancia de una nueva generación de jóvenes que tomará las riendas del partido , lo que augura un futuro lleno de energía y compromiso en la consolidación de la Cuarta Transformación.

En su mensaje, la Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “tuvo la visión de que era necesaria una nueva organización política; así Morena se constituyó como organización en el 2011; en 2018 el pueblo de México llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, con el objetivo de iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México, 6 años después, podemos decir con certeza que la Cuarta Transformación es una realidad en el presente y en nuestra historia”, afirmó.

Durante el evento, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, leyó una carta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está próximo a concluir su mandato. En su mensaje de despedida, López Obrador expresó:

“Me retiro de la política y vida pública, con un gran agradecimiento al pueblo, y a ustedes por su apoyo como gobernante. Mi tarea está por concluir en unos días, pero este partido tiene mucho por delante. Pongan siempre el interés de México por encima de las rencillas personales, fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios de la política florezcan en nuestro partido, eviten la prepotencia y el poder por el poder. No roben, no mientan y no traicionen al pueblo. Sigan construyendo la nación que imaginamos en nuestro caminar. Hasta siempre”