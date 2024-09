AMLO pide a militancia de Morena que acompañe a Claudia Sheinbaum durante su gobierno

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, compartió un mensaje que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al séptimo Consejo Nacional de Morena, partido que fundó en 2012, donde pidió a la militancia morenista acompañar a la Presidenta electa en su gobierno; además de destacar que Morena hoy gobierna dos tercios de los estados luego de una larga lucha.

El mensaje del mandatario federal, en voz del también gobernador de Sonora destacó que actualmente, el Movimiento de regeneración nacional “es por mucho la principal fuerza política del país”, la cual gobierna “dos tercios de las entidades federativas y en el 2 de junio “volvió a ganar la elección presidencial incluso con más votos de los que recibimos en el 2018”, cuando fue candidato presidencial.

Seguimos trabajando en el fortalecimiento de nuestro partido-movimiento, para que continúe siendo la herramienta del pueblo y la vía para construir el segundo piso de la Transformación.



— Morena (@PartidoMorenaMx) September 22, 2024

Primera presidenta de México, un logro de ella y de nosotros, afirma

Asimismo, detalló que en unos días entregará la banda presidencial a Sheinbaum Pardo, quien fue electa por “casi 36 millones de sufragios” y ella “será la primera Presidenta de la historia de México y eso es un logro de ella y de nosotros”.

El Presidente López Obrador, en su mensaje ante el séptimo congreso nacional de Morena, aseveró que la Presidenta electa “retomará nuestra labor transformadora, y tengo la certeza de que lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad. ¡Cuánta satisfacción siento con ese relevo!”.

Pidió a la militancia morenista, así como a los correligionarios del Partido Verde y del Partido del Trabajo a acompañar a Claudia Sheinbaum “en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”.

Mi tarea está por concluir, pero Morena tiene mucho camino por delante

Igualmente, el jefe del Ejecutivo señaló: “amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo, y en particular a ustedes, mis compañeras y compañeros, que, con tanta convicción, sostuvieron y me ayudaron como dirigente y gobernante. Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran Partido tiene mucho camino por delante”.

En el 7º Congreso Nacional de Morena buscamos seguir fortaleciendo la organización de nuestro partido movimiento, e impulsando la revolución de las conciencias.



— Morena (@PartidoMorenaMx) September 22, 2024

Para culminar, dio una pauta a las y los militantes morenistas luego de su retiro de la política. Insistió en que deben fortalecer “el compañerismo y la institucionalidad en el partido, mantengan siempre la unidad la humildad y la honestidad”.

Además, insistió en que deben anteponer “el interés de México y las necesidades de la gente antes los afanes y las rencillas personales”.

Pide a Morena no permitir “antiguos vicios”

Señaló que en Morena no se debe permitir que los “antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas, eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan no traicionen nunca al pueblo, y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”.

El mandatario federal saliente aseguró que está por culminar la primera etapa de la Cuarta Transformación “para empezar un nuevo periodo, y consolidar lo que hemos logrado, que es mucho más de lo que algunas y algunos de ustedes imaginaron cuando empezamos a caminar juntos”.

“Tal vez nunca antes, un partido político había logrado producir cambios tan profundos extendidos y perdurables, y hacerlo de manera pacífica, democrática, y legal, sin romper un solo vidrio; además de que nunca se perdió la dignidad”, apuntó el Presidente López Obrador en su mensaje.

