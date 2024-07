José Ramiro López Obrador, Julián Enrique Romero Oropeza, Patricia Iparrea Sánchez... al gabinete de Javier May en Tabasco; próximo gobernador hace anuncio

El gobernador electo del Estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, dio a conocer este lunes a los que serán sus secretarios de gobierno y parte de su gabinete legal estatal.

MÁS INFORMACIÓN Anuncia Javier May censo para definir beneficiarios de programas sociales de su gobierno

Javier May destacó que este sexenio se cumplió la paridad de género, ya que la mitad serán hombres y la otra mitad mujeres, además se redujo la estructura de gobierno, lo que aminorará el gasto público.

Secretaría de Gobierno: José Ramiro López Obrador

Secretaría de Finanzas: Julián Enrique Romero Oropeza

Secretaría de Educación: Patricia Iparrea Sánchez

Secretaría de Bienestar: Mayra Paloma López Hidalgo

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Sheila Guadalupe Cadena Nieto

Secretaría Movilidad: Rafael Sánchez Cabrales

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico: Katia Ornelas Gil

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial: Daniel Arturo Casasus Ruz

Secretaría de Cultura: Aída Elba Castillo Santiago

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca: Luisa del Carmen Cámara Cabrales

Secretaría de la Función Pública: Mileyli María Wilson Arias

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo: Jesús Manuel Argáez de los Santos

Titular de la oficina de la Gubernatura: María Tiffany Suriano Herrera

Coordinador de Asesores: Darvin González Ballina

Coordinador de Comunicación Social y Vocería: Fernando Vázquez Rosas

Mensaje del Gobernador electo de Tabasco, Javier May Rodríguez, al presentar su gabinete

Buenos días.

Agradezco a los medios de comunicación atender esta convocatoria.

Saludo con todo aprecio a quienes nos siguen a través de las redes sociales.

Durante la campaña informamos al pueblo de Tabasco que reduciriamos la estructura actual del gobierno , a fin de liberar recursos para cumplir con los cincuenta compromisos enbienestar de todas y todos.

Recibiremos 16 secretarías de la administración actual y nosotros trabajaremos con 14, de 34 subsecretarías existentes, reduciremos la estructura a 25.

Se fusionarán las actuales Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, para quedar en una sola: Secretaría de Administración y Finanzas.

También se fusionarán las actuales Secretaría de Turismo y Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, para quedar únicamente en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

En el caso de la Secretaría para el Desarrollo Energético, al ser un tema de competencia federal, esta dependencia se unirá a la creación de una nueva Secretaría para atender el tema de medio ambiente, quedando como: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Bajo este esquema, presentamos al pueblo de Tabasco a quienes nos acompañarán en la tarea de gobernar.

Es un Gabinete paritario integrado por 14 personas: 7 mujeres y 7 hombres, que estarán al servicio del pueblo.

Algunos de ellos nos han acompañado desde el inicio de este movimiento, luchado por la defensa de la libertad, la justicia y la igualdad del pueblo y conocen de fondo sus necesidades.

En el momento de transformación que vive nuestro país, las y los jóvenes no son el futuro sino el presente, hoy contamos con relevo generacional en todos los ambitos, por ello en nuestro gabinete participan jóvenes con firmes ideales, conscientes del bienestar que se vive en nuestro estado y con un gran anhelo de que siga el movimiento de transformación.

Hay perfiles profesionales, con experiencia en la administracion pública y conocedores de la realidad tabasqueña.

Tienen sensibilidad social y contribuirán a realizar un gobierno transparente, honesto y de territorio.

Vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y a cumplir el mandato popular de que:

Por el bien de todos, primero los pobres.

Las y los integrantes de nuestro Gabinete son los siguientes:

Secretario de Gobierno:

José Ramiro López Obrador

Es un compañero de los inicios del movimiento de transformación, con una trayectoria marcada por el compromiso, el servicio público y la lucha por la justicia y los derechos sociales.

Fue presidente municipal de Macuspana y Subsecretario de Asuntos Fronterizos en la Secretaría de Gobierno de Tabasco.

Recientemente nos apoyo como Coordinador de Campaña por la Gubernatura.

Secretario de Administración y Finanzas:

Julián Enrique Romero Oropeza

Es contador público. Cuenta con 32 años de experiencia en el sistema financiero. Fue Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Tabasco. Y tiene preparación en el tema de prevención de lavado de dinero.

Julián, es un hombre honesto y profesional, nos ayudará a dar certeza del buen manejo de la economía y las finanzas del estado.

Secretaria de Educación:

Patricia Iparrea Sánchez

Es Licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Normal Superior, con experiencia de 20 años como maestra frente a grupo. En el servicio público ha sido Coordinadora de Bibliotecas, Directora de la Decur, y Síndico de Ingresos y Egresos en el ayuntamiento de Comalcalco.

Secretaria de Bienestar:

Mayra Paloma López Hidalgo

Es licenciada en Mercadotecnia y cuenta con Diplomados en Planeación Estratégica y Administración.

Ha combinado sus actividades privadas con activismo y labores sociales en favor de grupos vulnerables, como menores de edad y personas adultas mayores.

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

Sheila Guadalupe Cadena Nieto

Es Licenciada y Maestra en Derecho. Fue titular del Instituto de la Juventud y el Deporte, Diputada Local y Secretaria para el Desarrollo Energético del Gobierno del Estado.

También formó parte de la Coordinación de Prevención y Mitigación de Riesgos del activo Macuspana, en Petróleos Mexicanos.

Secretario de Movilidad:

Rafael Elías Sánchez Cabrales

Es compañero de la lucha por la justicia y la democracia.

Ha representado a nuestro movimiento en difentes etapas, como diputado local, diputado federal y presidente municipal de Jonuta.

También fue subsecretario en la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco.

Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico:

Katia Ornelas Gil

Es Licenciada en Derecho y Maestra en Administración y Políticas Públicas. Ha sido promotora de los derechos y el emprendimiento de las juventudes y las mujeres.

Actualmente es Diputada Local por segunda ocasión, y preside la Comisión de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal y Turístico del Congreso del Estado. Fue parte de nuestro equipo de campaña.

Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial:

Daniel Casasús Ruz

Es Ingeniero Civil y cuenta con un Diplomado en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas. En el servicio público ha sido director general del Instituto de Vivienda; secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; así como Delegado Estatal de Programas Federales.

Secretaria de Cultura:

Aida Elba Castillo Santiago

Es Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Ha sido catedrática universitaria, y periodista de radio y televisión. En el servicio público se ha desempeñado en áreas de comunicación de los ámbitos municipal, estatal y federal. Recientemente fue Coordinadora en Tabasco de la Gerencia de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos.

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesca:

Luisa del Carmen Cámara Cabrales

Es Ingeniera Agrónoma, con Maestría Forestal y doctorado en Recursos del Bosque.

En el 2015 participó en el taller de cambio climático del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.

Ha sido profesora-investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, donde fue jefa de posgrado y responsable del Jardín Botánico Universitario. Ha participado en la publicación de capítulos de libros y artículos científicos. Fue Coordinadora del Programa Sembrando Vida en la Zona de los Ríos.

Actualmente es presidenta municipal de Balancán.

Secretaria de la Función Pública:

Mileyli María Wilson Arias

Es Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional. Se ha desempeñado en diversos ámbitos de la administración pública federal y estatal.

Ha sido Directora de Comercialización de Fonatur; Directora General de Normativa y Consulta de la Secretaría de Bienestar federal; presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción; Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; así como asesora legislativa.

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo:

Jesús Manuel Argaez de los Santos

Es postdoctorado en Derecho. Ha sido Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; Coordinador de la Oficina Regional Chiapas, Tabasco y Campeche de la CNDH; así como Coordinador para la Transparencia y Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar.

Ha publicado artículos científicos y capítulos de libros. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

De manera adicional informo que la Titular de la Oficina de la Gubernatura será María Tiffany Suriano Herrera. Es Licenciada en Derecho. Cuenta con un Diplomado en Comunicación Institucional y con estudios en Política y Gestión Pública. Ha sido Subdirectora de Políticas Estrátegicas y Subdirectora de Asesoría de Calificación de Proyectos en FONATUR; asesora en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; Coordinadora de Instrumentación y Seguimiento en la Secretaría de Bienestar federal; Subdirectora de Programas y Vinculación en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de Mexico; así como Directora Jurídica en la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Veracruz.

Coordinador General de Asesores:

Darvin González Ballina.

Es también un compañero fundador de nuestro movimiento. Licenciado en Derecho. Ha sido Diputado Local, Diputado Federal, presidente municipal de Balancán y Coordinador de Asuntos Indigenas de la Secretaría de Desarrollo Social de Tabasco.

Coordinador General de Comunicación Social y Vocería:

Fernando Vázquez Rosas.

Es Licenciado en Comunicación Social con estudios en Políticas Públicas. Ha sido periodista de radio, televisión y medios impresos. En el servicio público fue presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, vocero de seguridad estatal, director de Televisión Tabasqueña, así como director de comunicación y vocero en el Congreso del Estado, el Insabi, la Secretaría de Bienestar federal y en Fonatur.

Amigas y amigos:

Desde ahora ya estamos cumpliendo el compromiso de que la mitad del Gabinete serán mujeres y la reducción de la estructura del gobierno..

En fecha posterior daremos a conocer a las personas que estarán al frente de las Secretaría de Salud y de Seguridad, pues aún debemos esperar la dinámica federal en estas materias.

En los días que vienen, las y los integrantes de nuestro Gabinete se incorporarán a las tareas de transición del gobierno, para hacer más específica la entrega-recepción.

Tengo plena confianza de que todas y todos estaremos a la altura de este momento histórico.

El pueblo nos dio toda su confianza y estamos obligados a cumplir. No hay pretexto.

Así como nosotros nos compremetemos de frente al pueblo, las y los integrantes del Gabinete cumplirán las responsabilidades que asumen desde ahora.

Es tiempo de trabajo. No vamos a defraudar al pueblo.

Y vamos a guiarnos siempre bajo los principios de: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Muchas gracias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR