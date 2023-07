Trabajan en protocolo de seguridad

Aclara Alfaro: búsquedas no están suspendidas; lamenta que se quiera lucrar con la tragedia “El enemigo no es el gobierno, el enemigo es el crimen organizado que nos lastima todos los días”, dijo Alfaro tras aclarar que, después de la emboscada que dejó seis policías muertos, no se detendrán labores de búsqueda