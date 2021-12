Le puedo ganar a cualquier candidato de Morena en QRoo: Palazuelos

El actor Roberto Palazuelos aseguró que en la contienda por la gubernatura de Quintana Roo, es el único que puede frenar el avance de Morena en el estado, durante los comicios del siguiente año.

En entrevista con La Razón aclaró que aún no pacta su candidatura con alguna fuerza política, pero de antemano ya les dijo que si quieren ganarle al guinda en 2022, él es el “único candidato con la fuerza suficiente y con la capacidad para evitar que la entidad se desplome”.

El empresario señaló que en todas las mediciones que ha hecho para identificar su posicionamiento, los resultados en conocimiento de los ciudadanos lo colocan “muy por arriba” de los aspirantes a la gubernatura de Morena.

Y adelantó que este fin de semana realizará un ejercicio estadístico para preguntarle a los quintanarroenses, con cuál partido lo quieren ver como candidato.

🎙 #ENTREVISTA | "El único que puede ganar la elección a Morena en Quintana Roo es Roberto Palazuelos"@robpalazuelos cuenta a #LaRazón que aún no pacta su candidatura con alguna fuerza política, pero asegura que "quien me arrope va a ganar" https://t.co/P7CSs9VD9s pic.twitter.com/3E9sjlgtKk — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 16, 2021

¿Cuáles son tus aspiraciones políticas? Yo tengo levantada la mano para ser el próximo gobernador del estado libre y soberano de Quintana Roo, por eso estoy en la Ciudad de México, estoy trabajando con las fuerzas políticas, no tengo nada definido ni ninguna fuerza política tiene algo definido. No existe hoy un aspirante que tenga ya una candidatura o una precandidatura.

¿Izquierda, derecha, centro o ninguna de las anteriores? Todas o ninguna, no quiero dejarte entrever, así que mejor me reservo esa información.

¿Tienes apertura para todos? Tengo apertura para algunos, no para todos, para Morena no tengo apertura, coincido en muchas cosas con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) en el combate a la corrupción, en la austeridad republicana, en primero los pobres, coincido muchísimo, mi gobierno sería algo así, pero no coincido en que yo soy una persona que quiero futuro, no hidrocarburo; no coincido en haberle recortado tanto a las instituciones ecológicas; no coincido más importantemente en algo más fuerte, que es que siento que este Gobierno no ha demostrado hasta ahora la capacidad de generar riqueza. Yo soy un hombre que, si llego a gobernar Quintana Roo, sabré generar riqueza, porque quiero ver un Quintana Roo abundante.

¿Cómo ves el perfil de los aspirantes en el estado? No veo ningún perfil ahorita que pueda darle respuesta a las problemáticas que enfrenta Quintana Roo, o sea, por ejemplo, no creo que una señora locutora de radio, presidenta municipal de Cancún (Mara Lezama), pueda dar respuesta, porque trae pésimos resultados en su administración, hay miles de muertos y miles de cosas muy delicadas y otras cosas de las que prefiero no hablar.

Don Rafa (Rafael Marín Mollinedo), siento que es un hombre que está muy grande, que no tiene la energía que requiere Quintana Roo y no tiene la personalidad que se requiere para ser un gran promotor en el extranjero y ponerlo en el mapa. La manera de generar riqueza en Quintana Roo es invirtiendo en publicidad para promocionar al gremio hotelero, el gremio hotelero no ha tenido un gobernador hotelero.

La gente vota analizando a los candidatos sin considerar los partidos, ¿la marca Roberto Palazuelos podría tener ese peso para tapar a los partidos? Es el peligro al que se enfrentan ahorita Morena y todos los partidos en contra de quien yo vaya, porque hace mucho tiempo que Quintana Roo no tiene un candidato que traiga propuestas, que traiga soluciones de verdad y que conecte con esa gente que nunca vota y con esos jóvenes que nunca votan, yo voy a conectar con ellos, ya lo estoy haciendo.

Dices que todavía estás en acercamientos con los partidos y te observaron aquí con el PRD, y dicen que los de Movimiento Ciudadano también te buscan, ¿ya les puedes hacer algún guiño a favor? Estoy siempre en pláticas con las fuerzas políticas, estoy en un acercamiento constante a través de gente con ellas, esperando que decidan lo que crean que es lo correcto, pero una cosa sí te digo, en lo que definen o no, el único que puede ganar la elección a Morena en Quintana Roo es Roberto Palazuelos, no hay nadie más que pueda ganar.

(La marca Palazuelos) es el peligro al que se enfrentan ahorita Morena y todos los partidos en contra de quien yo vaya, porque hace mucho tiempo que Quintana Roo no tiene un candidato que traiga propuestas, que traiga soluciones de verdad y que conecte con esa gente que nunca vota

Los de Va por México no acordaron la alianza en Quintana Roo, ¿podrías ser la figura que los unifique? O tal vez yo soy la figura que los separó, la verdad no sé, yo a esos niveles y con los líderes de los partidos… ellos trabajan a puerta cerrada y toman las decisiones, en algún momento me enteraré.

¿Has hecho estudios de opinión sobre ti mismo? ¿Cómo te posicionan? Muy alto. El más conocido en conocimiento, un poco abajo de la más alta en intención de voto, porque no he podido dar ninguna propuesta, porque además es ilegal salir a dar propuestas, yo aún no estoy dando un plan de ataque, de gobierno, yo ahorita tengo la mano levantada y estoy esperando los tiempos, no he querido ni hacer reuniones, respetando, cuando otros candidatos con un pretexto u otro, las han estado haciendo, pero que hagan muchas, porque les van a hacer falta.

¿La encuesta interna de Morena te preocupa? No, yo soy respetuoso de sus procesos internos y del partido, pero sí vamos a traer a muchos observadores de la ONU para que todo esto no sea un cochinero y que no hagan y deshagan con dinero ilegal, pero yo ahorita tengo el conocimiento más alto, tengo la intención de voto más baja, pero en dos semanas de campaña ya me pongo al tú por tú.

De hecho, este fin de semana voy a tirar una medición para ver con qué partido le gustaría más a la ciudadanía ver a Roberto Palazuelos competir en contra de Morena. Será una medición en los siete municipios donde está más fuerte el voto.

¿Pedirías al Gobierno federal que no meta las manos en las elecciones en el estado? Pero por favor, que recuerde nuestro señor Presidente cómo lo trataban a él cuando él era oposición, que no repita Morena ninguna de esas acciones, porque entonces toda su lucha de la democracia para haber llegado a este punto quedará extinta, él tiene que ser el mayor promotor de no meter las manos y, si va su mejor amigo, que no lance las toneladas de dinero y, si va Mara, de Morena, que todo sea limpio.

Quiero aclarar otra cosa, para la gente, el primer político de la era moderna que habló de la austeridad republicana no fue don Andrés Manuel López Obrador, al cual le tengo mucho respeto, fue mi bisabuelo, Narciso Bassols, secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas, secretario de Educación Pública dos veces y secretario de Gobernación, fue también el que trajo a los niños de España, a los niños de Morelia, cuando era embajador en Francia, fue embajador en Moscú, él fue el primero y yo traigo esa sangre, yo se la debo a mis ancestros.

Yo quiero pasar a la historia, estar en los libros de texto como aquel que sí pudo y aquel que demostró que sí se puede gobernar con honestidad, con austeridad, yo no tengo necesidad de hacer fiestas ni de nada, y el día que quiera hacer una la hago en una de mis casas, que tengo siete, y ahí hago lo que quiera con mi dinero; el día que quiera viajar, viajo en mi avión privado, no del gobierno, cuando tenga que moverme a Cancún o Chetumal, y esté en el servicio público, utilizaré el avión del estado, pero cuando me tenga que ir a Acapulco o a mis cosas personales, lo haré en propio avión. Tengo cinco hoteles, soy un empresario hecho y derecho, me he salido de mi confort porque veo a mi estado en peligro y por eso estoy dando la lucha y estoy ansioso de convertirme en el próximo gobernador del estado libre y soberano de Quintana Roo, al que yo llamo mi paraíso.