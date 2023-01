Liberan a tres periodistas secuestrados en Guerrero

Luego de 15 días de secuestro por parte del grupo delictivo “La Familia Michoacana”, los tres periodistas de Guerrero fueron liberados en un paraje, según reportes de medios.

El periodista, Jesús Pintor Alegre y el químico parasitólogo, Fernando Moreno Villegas, indicaron que se trató de una confusión, debido a que pensaron que ellos eran editores de la página Escenario Calentano .

Ambos aseguraron que no pudieron ver el rostro de quienes los secuestradores, porque estuvieron encadenados y con los ojos vendados todo el tiempo.

De acuerdo al periodista Jesús Pintor desde el inicio del plagio el 27 de diciembre de 2022, fueron maltratados “con furia rabiosa” por pertenecer a la pagina de Facebook de noticias, Escenario Calentano.

“No pudieron confirmar que yo estaba en esa página y los dos administradores, Alan García y Fernando Moreno que son fanáticos de las redes sociales, descubrieron que eran los responsables de este juego”, dijo en entrevista con Ciro Gómez.

Narró que aquel 27 de diciembre llegaron por la mañana a bordo de una camioneta y sin más, le ponen una venda en los ojos y lo llevan a algún lugar a hora y media del lugar de su secuestro.

“Me dicen que nos vemos el 31 de diciembre luego de hacerme preguntas y después deciden liberarme hace unos momentos junto con Fernando Moreno en el municipio de Coyuca de Catalan en el estado de Guerrero.

Señaló que al llegar al sitio le dan un golpe y lo tiran en el suelo, posteriormente llegan compañeros de profesión para rescatarlo. “Lo que yo veo es que más que liberarnos, nos fueron a tirar. Creo que íbamos en la misma camioneta porque me levanto en la oscuridad a las once de la noche pregunto si hay alguien y me contesta Fernando Moreno”, explicó.

Él periodista pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar su estrategia de seguridad , debido a que la política de abrazos y no balazos no sirve en la zona de Tierra Caliente, pues a pesar de que se encuentra vivo, hay mucha violencia en toda esa área. “Vivimos una barbarie y queremos que se termine”, añadió.

Desde esta semana hubo diversas manifestaciones y protestas de parte de periodistas para exigir la liberación de las personas secuestradas, luego de darse a conocer en un video en redes que habían sido levantadas por parte de la Familia Michoacana.

FBPT