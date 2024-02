Libia Dennise García Muñoz Ledo se reúne con expertos de Guanajauto.

El proyecto que encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo se construye con la voz de la ciudadanía y la visión de expertos nacionales, que comparten sus conocimientos para hacer de Guanajuato el mejor estado del país.

Este jueves comenzaron las consultas sobre los temas de “Mejores Ingresos” e “Infraestructura”, con el objetivo de generar las propuestas que la candidata a la gubernatura compartirá a partir del próximo 1 de marzo.

El rubro sobre “Mejores Ingresos” está coordinado por Ramón Humberto Córdova Aquino, Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, galardonado con el Meritorious Award, por el Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics de Baden-Baden Alemania, actualmente es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Rafael Zárate Flores, Maestro en Planeación de Infraestructura por parte de la Universidad de Stuttgart, coordina el rubro sobre “Infraestructura”.

Cuenta con gran experiencia en la realización de estudios en materia de ingeniería, transporte y urbanismo dentro del sector público y privado, así como en el uso de software especializado de transporte y movilidad.

Sobre este importante ejercicio, la candidata del PAN a gobernadora, Libia Dennise señaló: “Las propuestas que están desarrollando los expertos nacionales y liderazgos, se complementarán con las opiniones de la ciudadanía que recogeremos durante la campaña.

En este proyecto estamos sumando todas las voces para juntos seguir construyendo un estado con más desarrollo y oportunidades para que cada guanajuatense pueda hacer realidad sus sueños”.

te puede interesar S&P mantiene a México en grado de inversión

El reto: generar empleos con mejores ingresos

En materia de empleos con mejores ingresos, el catedrático universitario, Jorge Alberto Romero Hidalgo, celebró este ejercicio que integra los sectores de la ciudadanía, al tratarse de una escucha activa que se llevará a la práctica en programas y acciones de gobierno.

“Me parece que el ejercicio de escuchar a los diferentes sectores de la ciudadanía es muy valioso y habla muy bien de la candidata Libia.

Con esto, se brindarán mejores oportunidades a nuestros jóvenes con mayores opciones de educación”, expresó.

Velia María Hontoria Álvarez, directora de Finanzas en la iniciativa privada, reconoció la voluntad para escuchar a todos los sectores de la sociedad e hizo un llamado a aprovechar la ubicación de Guanajuato.

“Queremos eso, que nos inviten, que nos acerquen y sobre todo que sea equitativo con todos los sectores. Necesitamos guarderías y acciones correctas para poder vivir mejor”, dijo.

Hazael Pérez Jiménez, representante de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación Guanajuato, destacó la cercanía de Libia con la ciudadanía, al fortalecer la visión de Guanajuato en materia de empleos enfocados en las industrias creativas.

“Yo creo que este acercamiento es muy valioso porque nos ayuda a conocer las ideas, los conceptos, las formas y sobre todo poder trabajar en conjunto.

lee más VIDEO | Quinceañera llega a su fiesta en el Metro de la CDMX y esta fue la razón

Aquí en Guanajuato siempre la sociedad y gobierno hemos trabajado durante 30 años muy bien, pero ahora este acercamiento es mucho más valioso”, dijo.

La mejora de la educación que propicie la generación del capital humano enfocado en áreas de ingeniería, información e industria creativa, aunado a la atracción de inversiones con empresas de vocación tecnológica y el aprovechamiento del nearshoring, deberán de ser algunas de las prioridades, coincidieron las y los expertos en materia de “Mejores Ingresos”.

Analizan infraestructura de Guanajuato

Un Guanajuato más competitivo que impulse la productividad, la sustentabilidad y regionalice su infraestructura, fue uno de los temas abordados en materia de infraestructura, en donde expertos, desarrolladores industriales, integrantes de cámaras empresariales y de colegios de profesionistas, aportaron sus conocimientos.

El consultor, arquitecto y planificador urbano, Horacio Guerrero, mencionó que Guanajuato es un modelo de desarrollo a nivel nacional, debido a que no se concentra en una sola ciudad.

“Es un ejercicio muy positivo en donde se está invitando a la ciudadanía a que aporte, sean o no sean técnicos, desde diferentes rangos de participación, fue una mesa de trabajo muy rica en cuanto a la composición y a la dinámica y creo que es una forma muy inteligente de crear redes con los especialistas en estos temas”.

Ángel Martínez Arboleya, director de concesiones en la iniciativa privada, mencionó que Guanajuato debe de aprovechar el momento histórico y las condiciones geográficas para detonar el desarrollo en toda la región.

“Nos parece bien que se tenga la consideración y voluntad de escuchar a la gente que nos encargamos de promover la infraestructura en el estado y el país, esa apertura para escuchar permitió que se compartieran ideas que pueden ayudar a que Guanajuato mejore su infraestructura”, dijo.

también puedes leer VIDEO | Hombre incendia la camioneta de una periodista mientras ella hacía una entrevista

Eduardo Bravo, representante de la iniciativa privada en el sector de bienes raíces, destacó que los temas tratados abonarán a hacer de Guanajuato un estado más competitivo y homogéneo en su desarrollo con menos desigualdad.

“Esta idea de escucharnos es muy buena, se trata de permear la información de las personas que conocemos del tema, para aprovechar nuestra experiencia para transformarla en acciones específicas para poder tener un mejor estado”.

El equilibro del desarrollo de la infraestructura y su vinculación con otros estados, fueron uno de los temas destacados por las y los expertos participantes en este ejercicio.