VIDEO | Quinceañera llega a su fiesta en el Metro de la CDMX y esta fue la razón

En México se acostumbra a celebrar a lo grande las fiestas de XV años con comida, música y un vestido elegante, pero también se suele llegar en carro o limusina, pero una quinceañera viajó de una forma muy original y en redes sociales la felicitaron.

En un video de TikTok, se puede ver a la joven, quien lucía un vestido negro y su corona, acompañada de sus chambelanes y algunos invitados, que juntos se fueron en el Metro CDMX rumbo a la fiesta.

Algunos usuarios de redes sociales no hicieron esperar sus comentarios, preguntaron por qué se fue así y otros le aplaudieron la acción: "Genial. Te admiro por ser auténtica sin prejuicios ni te importa qué dirán, eso", "¿hermosa, por qué no te fuiste en carro?", "que guapa de ve la princesa en la limusina naranja saludos, muchas felicidades","no sé el motivo por el que viajaste en Metro , pero tú bien, es nuestro hermoso México lindo y querido", "la mejor limusina que le pudo haber tocado para que vean que el dinero no lo es todo mis felicitaciones a la hermosa quinceañera".

La quinceañera explicó por qué se fue en Metro a su fiesta

A través de un video que compartió en TikTok, la quinceañera contó por qué se fue en Metro a la misa de sus quince años, dijo que sus papás pidieron prestada una camioneta porque en la de ellos no cabía su vestido, pero unos días antes le dijeron que ya no le iban a poder prestar la camioneta porque estaba en el taller. Luego su papá le dijo que mejor se fueran en el Metro y a ella le pareció una buena idea.

