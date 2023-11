Libia Dennise Muñoz Ledo lanza número de WhatsApp para atender a guanajuatenses.

La precampaña de Libia Dennise García Muñoz Ledo, recoge las peticiones y comentarios de la militancia y simpatizantes panistas, por ello, se lanzó un número de WhatsApp para que las y los guanajuatenses sean atendidos directamente por la precandidata blanquiazul a la gubernatura de Guanajuato.

“Yo quiero llevarme su sentir, yo quiero que lo que ustedes me digan lo pongamos en propuestas, que trabajemos, que cuando yo me vaya de aquí luego pueda regresar y decirles: se acuerdan de que me pidieron este camino, se acuerdan que me pidieron este apoyo, pues aquí estoy para cumplir con mi palabra”, expresó a panistas del municipio de Doctor Mora.

El número al que las y los guanajuatenses pueden escribir directamente a Libia es: 479 104 00 43, todos los mensajes serán atendidos por Libia Dennise.

te puede interesar Designan a Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León

“Ustedes han tocado varios de los temas más importantes que tenemos que trabajar, qué haríamos sin la salud y eso es una prioridad, ese ha sido un comentario que hemos recogido de todo el noreste, me lo llevo apuntado no sólo en mi cabeza, me lo llevo apuntado en mi corazón, porque yo sé lo importante que es la salud”, dijo Libia a la militancia y simpatizantes.

“Por supuesto, también están los temas de educación con nuestras niñas y niños, yo sé que hay que apostarle a que estén en la escuela, ahí es donde se hacen realidad los sueños de nuestras niñas y niños”.

En este encuentro con los panistas de Doctor Mora, Libia habló de la necesidad de hacer equipo y formar parte del mismo proyecto. “Ya vendrán las propuestas al respecto, pero sí quiero pedirles algo, ya vendrán los momentos, necesitamos también hacer equipo desde el municipio, necesitamos ir todos en un mismo proyecto, porque queremos que Doctor Mora sea azul como el cielo y tendremos que hacer equipo para hacer de este un mejor municipio”.

JVR