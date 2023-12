Libia Muñoz Ledo se reúne con mujeres, jóvenes y liderazgos panistas de San José Iturbide.

La precandidata panista a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizó una gira por San José Iturbide en donde sostuvo reuniones con mujeres, jóvenes y liderazgos de su partido.

Durante su encuentro con mujeres panistas, Libia Dennise aseguró que tiene claro que en su proyecto se deben incluir a las féminas para escuchar su sentir.

Detalló que las escuelas de tiempo completo, guarderías y estancias infantiles son importantes para impulsar el desarrollo de los menores.

“Como mamá, como mujer, yo tengo claro que este proyecto tiene que incluir a las mujeres y hablar de esos espacios en donde van a estar nuestros hijos como son las guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, que nos permitan poder salir de la chamba e ir a recogerlos en donde sabemos que están aprendiendo, que están haciendo deporte, que tienen cultura, actividades recreativas. Hoy eso es lo que a mí me mueve”, expresó.

Libia Dennise García Muñoz Ledo también agradeció a las mujeres de San José Iturbide, a las mamás, las comerciantes, las lideresas y a las emprendedoras por su participación constante en la construcción de un Guanajuato mejor.

“Ustedes siempre han estado ahí, y yo voy a estar siempre para ustedes”, reconoció.

Además, aseguró que “ya es tiempo de las mujeres, ya es tiempo de que nosotras lleguemos a esos espacios, no porque queramos llegar por llegar, sino porque sabemos que si llega una mujer que conoce Guanajuato, seguramente las cosas van a ir mejor”.

En tanto en su reunión con jóvenes, la precandidata del PAN a la gubernatura de Guanajuato aseguró que en su visión las oportunidades para los jóvenes son muy importantes.

“Hoy estamos aquí para escuchar qué les interesa, para mí apoyar a la juventud es lo más importante, sabemos que los chavos tienen muchas ideas, sabemos que quieren seguir estudiando. Lo que queremos es que también tengan chance de estudiar y también cuando quieren emprender o poner un negocio tengan ese apoyo por parte del gobierno”, dijo.

En ese sentido, invitó a las y los jóvenes a interesarse en la política para contar con representantes que trabajen en apoyarles y satisfacer sus necesidades.

“Si ustedes no se involucran y no participan en la política, puede que haya gente que no los represente, que no trabaje por lo que ustedes quieren, que no generen oportunidades. Por eso, yo quiero invitarlos a que estén informados y que sepan que está pasando en su municipio, en su estado y en el país; porque si ustedes no se interesan, de alguna u otra manera, la política va a afectar su vida y sus oportunidades”, mencionó.

Libia Muñoz Ledo se reúne con jóvenes de San José Iturbide. Foto: Especial.

Libia compartió su número de WhatsApp 479 104 0043 y sus redes sociales a los asistentes a esta plática, con la intención de que estén informados de las acciones que realiza en la precampaña y sobre todo interactúen con ella para conocer las necesidades actuales de la juventud guanajuatense.

Asimismo, Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció, ante militantes, simpatizantes y liderazgos panistas de la zona rural y urbana de San José Iturbide, que con la unidad y haciendo equipo “vamos a lograr el Guanajuato de nuestros sueños”.

“Los necesito unidos y fuertes. Somos más los buenos, somos más los que queremos que a este estado le vaya bien, por eso quiero llamarlos hoy a que hagamos no solo el arranque de una precampaña, necesitamos empezar un movimiento por Guanajuato, un movimiento en el que todas y todos participemos, que sepamos que somos importantes, que la base de nuestra sociedad siempre será la familia”, concluyó.

En este evento estuvieron presentes Margarita García e Issac García, quienes coincidieron en que la comunidad tiene un papel importante en el cambio hacia el futuro.

“Voy a trabajar con ustedes, soy una más de este gran equipo, hoy me toca liderar este equipo, pero soy una de ustedes y voy a caminar igual y voy a ir a tocar puertas y corazones y no nos vamos a detener”, respondió la panista.

Libia Muñoz Ledo se reúne con liderazgos panistas de San José Iturbide. Foto: Especial.

