Por ahora libra la cárcel Gustavo Aguirre, anestesiólogo acusado de posesión de fentanilo

Un juez federal concedió el amparo al doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro, con lo que se suspende la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada el jueves en contra del anestesiólogo acusado de posesión de fentanilo.

La defensa de Aguirre Castro informó que ya no deberá presentarse en el plazo de 36 horas que ordenó el juez de la causa para ser encarcelado en el Centro de Rehabilitación estatal de Tijuana, Baja California.

Los abogados dieron a conocer que este sábado a las 10 de la mañana habrá una audiencia para una nueva revisión y análisis de la medida cautelar concedida en favor del anestesiólogo.

En su cuenta de Facebook, Gustavo Darwin describió como fue su día antes de que se le notificara la medida cautelar a su favor para no ingresar al penal , acusado de posesión de fentanilo.

“Hoy al levantarme con los ánimos por los suelos lo único que pensaba era escoger unos tenis cómodos y ropa ligera para permanecer cómodo en prisión; horas después me marca una vecina y me dice, ¿podemos orar en tu casa? No tenemos religión, solo creemos en Dios, oramos por unos minutos y cuando se fueron me arrodillé y lloré por un tiempo con mi esposa suplicando a Dios que nos ayude, que no soy mala persona y que en realidad mi intención siempre ha sido ayudar a la gente.

“Acabamos y limpiando mis lágrimas. Aún abrazado de mi esposa me toca la puerta mi suegra y me dice que me está marcando mi abogado, Antonio Juárez Navarro, dándome la noticia que el amparo ya había entrado y se ordenó que se suspendiera la medida de prisión oficiosa. El día de mañana se discutirán las nuevas medidas cautelares”, relató.

Gustavo Aguilar agradeció a Dios por está noticia que lo salvó, de manera temporal, de ingresar a prisión.

“Un paso más adelante, muchas gracias Dios, la verdad muchas veces te consideras ‘creyente’, pero nunca haces oraciones con la intención de ser escuchado, hoy fue un milagro reflejado en la sabiduría del Licenciado @Juarez”, finalizó.

