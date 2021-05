Líderes sociales respaldan el proyecto de Mauricio Kuri en Querétaro

El candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con diversos líderes sociales queretanos de diferentes fuerzas políticas, los cuales, se sumaron a su proyecto al considerarlo el mejor para la entidad, y no de partidos o de colores; además, reconocieron en el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), su capacidad de unir a todos los partidos políticos en una sola causa para hacer equipo y llevar a Querétaro a lo más alto.

Es momento de proteger Querétaro, no es un momento de partidos, no es un momento de fifís o de chairos; no es un momento de liberales o conservadores, tenemos que entender que hay un solo México, para un solo México de todos los mexicanos hay que defender, proteger y cubrir a Querétaro. Les pido su apoyo para este 6 de junio, los necesito; puedo ser un gran gobernador, pero necesito de su ayuda