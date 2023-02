Encuentran sin vida el cuerpo de Marely Yamileth Cayetano en el Edomex

Marely Yamileth Cayetano Martínez, quien fuera estudiante del Centro de Bachilleres Jaime Keller Torres, reportada como desaparecida en días anteriores, fue encontrada sin vida en Huehuetoca, municipio del Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de México reveló a medios de comunicación como Latinus, que ya se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Es precisamente el Edomex el que lleva las peores estadísticas en cuanto a feminicidios, pues tan sólo en 2022 se registraron 120, el doble de los que se investigaron en la Ciudad de México en el mismo lapso de tiempo.

¿Qué pasó con Marely Yamileth?

Con tan sólo 16 años, Marely Yamileth fue encontrada sin vida muy cerca de su escuela. Los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de México indican que la localizaron en un terreno baldío y que su cuerpo presentaba signos de violencia, cubierta con bolsas y costales.

Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo, por lo que poco tiempo después arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos enviados por Protección Civil. Al percatarse que el cuerpo estaba sin vida, se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que comenzaran las investigaciones y se abriera una carpeta en donde el caso, informaron, se llevará como feminicidio.

Compañeros de clase la homenajean

Organizados por una de las compañeras de Marely, alumnos y alumnas que compartían con ella el centro escolar, vistieron de morado y blanco durante este jueves. "Haciéndole honor y despedida a la compañera, no importa que no sean apegados, que no sean amigos, pero somos una comunidad escolar y entre todos debemos apoyarnos", se leía en la convocatoria para despedir a Marely Yamileth.

Diariamente se asesinaron a 20 mujeres en México, acumulando un total de 5 mil 600 crímenes, tan sólo en los primeros meses del 2022. Las tasas de feminicidio presentaron alzas en Campeche, Durango, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas.