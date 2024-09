Lorena Cuéllar celebra 3 años de gobierno con despedida a AMLO y bienvenida a Claudia Sheinbaum

Al celebrar los tres años de asumir la titularidad del Ejecutivo en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador haberle permitido caminar a su lado para lograr que en la entidad más de un millón 100 mil tlaxcaltecas hayan sido beneficiados por algún programa de bienestar.

Ante cientos de asistentes que se dieron cita en la Monumental Plaza de Toros en Apizaco, Rodolfo Rodríguez "El Pana", Cuéllar Cisneros afirmó que Tlaxcala le ha cumplido a López Obrador, “porque amor con amor se paga; así es como Tlaxcala le ha podido cumplir también al constructor de la patria. En las pasadas elecciones fuimos el segundo estado que entregó más votos a Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México. Gracias a ustedes en Tlaxcala gobierna el 64% con Morena y sus aliados”.

Lorena Cuéllar celebró tres años al frente de Tlaxcala. Foto: Especial

Enfatizó que el presidente hizo patria y justicia y por ello en México y Tlaxcala hay una gran transformación. “Hoy concluye un ciclo de vida para México y queda un gran legado del mejor presidente, el más querido, y desde aquí le decimos: Presidente, lo vamos a extrañar y siempre será recordado”.

Lorena Cuéllar, quien ganó en 2021 las elecciones con las siglas de Morena, aseguró que el camino sembrado se irá fortaleciendo con la ayuda y el liderazgo de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Claudia es una mujer que sabe lo que significa trabajar en equipo, que sabe lo que significa poner el conocimiento al servicio de los mexicanos. Que sabe que lo más valioso es servir con la gente y para la gente, con su visión y liderazgo, seguiremos avanzando en el segundo piso de la Cuarta Transformación por México” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Gobernadora Lorena Cuéllar se despidió del Presidente López Obrador. Foto: Especial

Refirió que, Claudia Sheinbaum, como presidenta electa, ha afirmado que continuarán todos los programas del bienestar que construyó López Obrador; “hoy son un derecho constitucional y se incrementarán los programas. Vamos a iniciar con el programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años. Un gran logro porque llegó el tiempo de las mujeres”.

Cuéllar Cisneros afirmó que, a la mitad del camino, en Tlaxcala se vive una historia que transforma, una historia que renueva, que siente el dolor y que escucha. Una historia que cada día avanza para entregar los mejores resultados porque al elegir el camino de la transformación ha ayudado a muchos que vivían en la desesperanza.

“Quiero agradecer a esos miles y miles de hogares de Tlaxcala que me abrieron la puerta de su hogar, de su corazón, que me regalaron una sonrisa, que me invitaron a entrar a su casa a lo más preciado que tiene un ser humano. No hay una sola calle, rincón, escuela, clínica que yo no haya visitado” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

La mandataria compartió los casos de familias y tlaxcaltecas que han sido alcanzados por el bienestar: “quiero decirles que estamos muy cerca de nuestro sueño y que lo voy a cumplir porque todo lo que he prometido lo he cumplido. Vamos a lograr que todos los hogares de Tlaxcala cuenten con agua y con electricidad”.

Destacó que en tres años de gobierno Tlaxcala se ha colocado como la segunda entidad a nivel nacional en el mejor combate la pobreza alimentaria, “estamos construyendo un estado donde cada familia tenga la tranquilidad de contar con alimentos en su mesa”.

Mencionó que la entidad estaba en el último lugar en la entrega de ayudas funcionales para Personas con Discapacidad. “Hemos logrado que Tlaxcala esté en el segundo lugar, también a nivel nacional, así que me da mucho gusto que miles de personas hoy puedan rehacer su vida, trabajar, y mantener a sus hijos. Por eso seguiremos trabajando bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

La gobernadora pidió a los tlaxcaltecas cultivar en su corazón que la entidad está destinada para cosas grandes, “somos hombres y mujeres trabajadores, entregados, y comprometidos. Los maestros, médicos, albañiles, amas de casa, estudiantes, policías, periodistas, presidentes municipales tenemos que trabajar para Tlaxcala”.

Pidió que cada tlaxcalteca participe para avanzar en la transformación de la entidad, “que me ayude, yo no puedo hacer esta tarea sola, necesito de cada uno de ustedes que sean ejemplo de integridad, de generosidad, de justicia y de un gran amor por Tlaxcala”.

Al finalizar esta celebración, el alcalde de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, le entregó un bastón de mando a la gobernadora como símbolo de autoridad y de prosperidad para los próximos tres años de mandato.

Entre los asistentes estuvieron funcionarios públicos, alcaldes, diputados federales y locales e invitados especiales, además de población en general.

La gobernadora Lorena Cuéllar recibió un bastón de mando por el alcalde de Apizaco. Foto: Especial

cehr