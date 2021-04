Luis Walton a sus simpatizantes: "A pesar de todo, sigamos en la 4T", en Guerrero

Luis Walton Aburto, ex aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, pidió a sus simpatizantes “que a pesar de todo, y de quienes no están de acuerdo, nos mantengamos en el camino de la Cuarta Transformación”.

En sus redes sociales, Walton Aburto publicó su posicionamiento sobre el proceso interno de Morena en Guerrero, en el que hizo un llamado a la militancia del partido a “demostrar la grandeza de nuestro proyecto, la importancia de nuestra fuerza política, pero sobre todo el tamaño de nuestra congruencia, dignidad y honestidad”.

Agradeció a los miles de guerrerenses “que han creído en mi persona y que han sido solidarios ante las numerosas afrentas que nos ha tocado aguantar en esta lucha, que no ha sido nada fácil”. Mencionó de manera especial a quienes también aspiraron a candidaturas, “que injustamente no fueron tomados en cuenta solo por el hecho de haberme apoyado”.

Este es un llamado para demostrar la grandeza de nuestro proyecto, la importancia de nuestra fuerza política y el tamaño de nuestra congruencia: a pesar de todo, y de quienes no están de acuerdo, les pido que nos mantengamos en el camino de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/PyHViWAPUh — Luis Walton Aburto (@LuisWalton) April 6, 2021

Sin embargo, hizo una severa critica a su dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, a quien acusó de haber sido “incapaz de mantener la conducción del partido, antes, durante y después del proceso interno, lo que dejó una estela de inconformidades en todo el país”.

Walton Aburto responsabilizó a Mario Delgado “de todo este desastre”, como calificó al proceso interno de Morena, que terminó con la máxima sanción del INE a los aspirantes y el candidato registrado por Morena, por la problemas de fiscalización.

Señaló que “no se tuvo la capacidad ni el mínimo oficio político, para garantizar una selección de candidaturas con equidad, certeza y unidad. Por el contrario, el presidente de Morena y quienes le ayudaron a imponer candidatos, se encargaron de engañar a cientos de simpatizantes que creyeron que eran aspirantes y que nunca lo fueron, en Guerrero y en todos los estados”.

Acusó que “con esa gran irresponsabilidad, Mario Delgado me condenó por haber impugnado el proceso interno de Morena, y todo por mi legítimo derecho de querer conocer los resultados de las encuestas. Cosas del destino: hoy le toca patear la puerta, para que le restituyan decenas de candidaturas”.

Sobre la sanción en su contra, informó que Morena nunca le entregó un documento que lo acreditara como precandidato, y que por ello no presentó su informe de gastos al INE.

Aclaró que cuando fue requerido, él sí tuvo “la entera disposición” de reportar al INE que hizo “un gasto total de 502 mil 906 pesos con 93 centavos, que solventé con recursos propios”.

Dijo que lo reportó al INE “no solo para cumplir con el requisito, ya que hubiera sido muy fácil mentir como otros aspirantes, y responder que no acudí a ninguna reunión en los días del proceso interno. Lo informé porque siempre he luchado por la transparencia y la rendición de cuentas, y porque no tengo nada que ocultar”.

Anunció que con esa misma postura acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Llegaré hasta la última instancia para demostrar que el partido nunca me confirmó si fui precandidato, y mucho menos me proporcionó la clave del sistema de fiscalización para reportar gastos, lo cual, en todo caso, era su responsabilidad”, señaló.