Madres hallan pozo con restos aún en llamas

Madres buscadoras y autoridades acudieron ayer a un pozo que era utilizado para la cremación clandestina de cuerpos y lo encontraron con restos incendiándose, denunció la activista Cecilia Flores Armenta. El sitio, en Nogales, Sonora, fue hallado el domingo pasado.

Por medio de sus redes sociales, la madre buscadora informó que arribar al sitio, junto con otras madres y autoridades, el pozo aún estaba en llamas, por lo que bomberos tuvieron que sofocar éstas.

“El pozo, ardiendo todavía. Impotencia tremenda no poder hacer nada por estas personas que estaban aquí. Gracias a Dios que llegaron los bomberos, están tratando de sofocar el fuego, como lo pueden ver, cómo sale el humo al caer el agua.

“Esperemos de verdad poder recuperar algo de ADN para dar con la identidad de las personas que estuvieron en este lugar, todo lo que tenemos aquí en el alrededor, hay charcos de sangre, les echaron tierra, pero aun así no se absorbió completamente”, dijo en un video.

La madre buscadora mencionó que de la sangre que se encuentra en el suelo, los peritos manifestaron que se podrían tomar muestras, con lo que dijo tener fe de que alguna madre buscadora encuentre a su hijo, tras esta labor.

“Hoy no pudimos ingresar al lugar donde encontramos este pozo aún con restos calcinados llevando a servicios periciales. Creo que no está haciendo bien su trabajo la vicefiscal de Sonora, (gobernador) Alfonso Durazo. La falta de seguridad no nos deja avanzar en nuestra lucha”, escribió en redes.

Además, Flores Armenta mencionó que a su llegada fueron sacados del lugar en Nogales debido a la supuesta presencia de sujetos armados.