Maestra se queja de que los alumnos pasen de año sin entregar tareas: "Bravo por tu 6"

Una maestra de San Luis Potosí publicó un video en el que se quejó de que los alumnos obtuvieran una calificación aprobatoria este ciclo escolar aún sin entregar ninguna tarea durante las clases en línea.

"¡Por favor, basta! Basta de que anden publicando 'bravo por tu seis', 'me gradué sin entregar evidencias, que felicidad' ¿Qué sociedad estamos entregando? ¿En dónde nos tiene el Gobierno Federal a los maestros? ¿En qué concepto nos tienen? ¿En que no podemos? ¿En que no sabemos? ¡Se equivocan!", agregó la maestra.