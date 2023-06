Maltrato animal. Hombre asesina brutalmente a gatito en Tlalnepantla

Un hombre fue captado en video asesinando a un gato en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, inició una investigación por el delito de maltrato animal, informaron fuentes oficiales.

A través de redes sociales circula el video capturado por vecinos en donde se puede ver a un hombre junto a un auto, quien se acerca a un gato color blanco con negro; luego entra a su vehículo y saca un objeto, el cual usa para golpear al minino.

Gracias a este video, personal de la Fiscalía mexiquense inició este 1 de junio una nueva investigación, por maltrato animal.

La filmación muestra a un gato en la calle al que un hombre de apariencia tranquila intenta acercarse y aparentemente lo llama con su mano derecha, pero el gato lo ignora y da unos pasos para alejarse. El felino se sienta sobre sus patas patas traseras, mientras el sujeto entra a su auto y, de forma inesperada, vuelve a salir para golpear al animal, lo que provocó que este cayera al piso, quedando inmóvil.

Captura de pantalla del video difundido por vecinos de Tlalnepantla, Estado de México. Foto: Captura de pantalla

En La Razón decidimos no mostrar el video de la agresión, para no difundir imágenes que apelen a la violencia, aludiendo a los derechos de los animales. La agresión y asesinato del gato habría ocurrido en calles del fraccionamiento Miraflores, informaron vecinos. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía indagan este hecho.

