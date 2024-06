¿Habrá clases en Campeche este miércoles 19 de junio por las lluvias del ciclón tropical?

Después de la llegada del potencial ciclón tropical Uno a las costas mexicanas, las autoridades han recomendado la suspensión de clases, pero dicha determinación está en manos de los gobernadores, como en Campeche, que es gobernado por Layda Sansores.

En La Razón de México te decimos cuál fue la decisión que tomaron las autoridades estatales de Campeche sobre las clases para este miércoles 19 de junio del 2024.

La gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores San Román, informó que se suspenderán clases en el estado debido al paso del potencial ciclón tropical "Uno"

“Mañana no hay clases, sobrinos. Si no tienen necesidad de salir, no salgan; hay varias afectaciones por las lluvias”, compartió la mandataria a través de sus redes sociales.