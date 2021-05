Manzanillo se vestirá de Morena: Indira Vizcaíno

Con plena unidad, la planilla que encabeza la candidata a Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, acompañada de aspirantes de Morena, encabezaron el cierre de campaña en Manzanillo, en medio del ambiente festivo que caracteriza a las mujeres y hombres del puerto manzanillenses, donde se resaltó que este proyecto es muy grande y con el cambio verdadero que se alcanzará el próximo domingo 6 de julio se alcanzará la transformación de todo el estado de Colima, con el apoyo de la mayoría de colimenses y de la mano de ‘ya sabes quien’.

Indira Vizcaíno, candidata a Gobernadora en Colima. Foto: Especial.

Indira reiteró cada uno de los compromisos que a lo largo de casi 3 meses de campaña ha hecho con el pueblo manzanillense y aseguró que “vamos a contar con el Presidente cuando vea que en Colima estamos haciendo muy bien la parte que nos toca y seguiremos contando su apoyo, por lo que insistió en la necesidad de que el próximo domingo en los comicios se vote “4 de 4” para Morena, pues necesitamos que Griselda Martínez siga siendo Presidenta de Manzanillo para hacer trabajo coordinado y consolidar la transformación que inició en 2018.

Tras señalar que los municipios costeros de Manzanillo, Tecomán y Armería se distinguen por ser bastión de la izquierda, Indira también pidió el sufragio para que Rosi Bayardo sea la Diputada Federal que ayude al Presidente y por supuesto para el y las candidatas al Congreso del Estado, con Sonia Hernández, Ana Karen Hernández, Isamar Ramírez, Andrea Naranjo y Rubén Romo, pues como integrantes del Poder Legislativo le ayudarán bastante a su gobierno; “habrá muchas decisiones que tomaré sola, pero muchas otras tendrán que pasar por el Congreso local, como la iniciativa para bajar sueldos a funcionarios de primer nivel (alta burocracia); ustedes creen que los políticos de siempre aceptarían bajarse el sueldo, claro que no, por eso ocupamos a nuestras diputadas y diputados aliados que comparten los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Indira reiteró que este 6 de junio tendremos la oportunidad de ser la generación que se atreva a romper el molde y vamos a lograrlo; “como mamá de dos niños, sé que nuestros hijos merecen un mejor estado, estoy obligada por la esperanza y por convicción propia entregar a nuestras niñas y niños un mejor lugar para vivir, tope en lo que tope, porque sé que cuento con el pueblo de Colima, el próximo domingo hay que votar con alegría y entusiasmo, con esta fiesta que se respira en Manzanillo. Logremos que el 6 de junio que Colima se pinte color Morena, que se pinte de esperanza, que la transformación se consolide en Manzanillo y llegue a todo Colima, juntas y juntos haremos historia en Colima, no les vamos a fallar, amor con amor se paga”, concluyó.

