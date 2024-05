Mariana Rodríguez propone crear centros de bienestar animal

Para ofrecer protección y cuidado a perros y gatos que viven en situación de calle, Mariana Rodríguez Cantú pondrá en marcha los Centros de Bienestar Animal.

Durante un pegoteo este domingo en el cruce de Avenida Gonzalitos y Zapotlán, la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey enumeró acciones que se harán en beneficio de los animales domésticos.

Aprovechando que en la pega de calcas, algunas familias llevaron a sus mascotas, Mariana detalló las acciones que las beneficiará como la realización de campañas de vacunación y esterilización.

A la par, activará también brigadas permanentes de rescate y adopción, a través de los Centros de Bienestar Animal que contempla implementar durante su gestión como alcaldesa.

Y estas delegaciones municipales contarán con centros de bienestar animal, también porque sabemos que el tema de bienestar animal muchas veces son parte de nuestra familia y si no, son parte de nuestra comunidad, pero actualmente existen muchos perros y gatos viviendo en situación de calle que no tienen atención de nadie, es un tema de salud pública cuando no son atendidos