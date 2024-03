Mariana Rodríguez realiza registro ante el IEEPC para contender por la alcaldía de Monterrey

De manera oficial, Mariana Rodríguez Cantú, entregó su solicitud de registro como candidata a la Alcaldía de Monterrey ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).

Acompañada de miles de simpatizantes, Mariana dejó claro que de convertirse en presidenta municipal de la capital del Estado trabajará con honestidad y respeto por los regiomontanos, con programas que apoyen a niños con discapacidad, a mujeres y hombres trabajadores.

Aseguró que trabajará por los regiomontanos. MC.

"Para mí una palabra fundamental en mi vida y en el servicio público es la palabra amar, quien ama en su casa puede amar a su comunidad. Para mí la palabra amar tiene un significado de cuidado, de respeto y de apoyo, y eso vamos hacer en el municipio de Monterrey", confió la abanderada de Movimiento Ciudadano.

Acompañada de candidatos de su partido a distintos puestos de elección y miembros de quienes conformarían su planilla, la representante de MC hizo su inscripción en la sede del IEEPC al filo del mediodía de este domingo.

Ya es oficial la candidatura de Mariana Rodríguez. MC.

Antes, a unos metros de ahí, Rodríguez Cantú también convivió con la "Ola naranja" en la Explanada Cultural, ubicada a espaldas del Palacio de Gobierno, para dar un mensaje de que ya está lista para arrancar oficialmente la campaña, y afirmó, que los tres contrincantes hombres que disputarán con ella por el mismo cargo se toparán con Mariana Rodríguez.

"No podemos dejar que quienes ya nos fallaron, que quienes ya le robaron al municipio de Monterrey y quiénes ya nos defraudaron, vengan a vernos la cara y a pensar que ya se nos olvidó toda esta traición que le hicieron al municipio", enfatizó.

Miles de simpatizantes la arroparon. MC.

"La gente necesita que el gobierno le resuelva no que venga a darle más lata y por eso mismo les quiero decir que tenemos tres contrincantes hombres enfrente, tres contrincantes que parece que ya es lotería, que cada vez que va haber elección en Monterrey aparecen los tres mismos rostros, pero hoy les decimos que se toparon con Mariana Rodríguez".

Después, con todo el contingente arropándola y al ritmo de la batucada que amenizaba el momento, la abanderada de MC y su esposo, el Gobernador Samuel García, se dirigieron caminando, junto con integrantes de su planilla, por toda la calle de 5 de mayo, en el primer cuadro de la ciudad, para hacer la entrega de su papelería en las oficinas del IEEPC y de esta manera oficializar su registro.

Rodríguez Cantú confió que no solo Monterrey se pintará de naranja, si no todo Nuevo León.

Los "Fosfo fosfo" no podían faltar. MC.

"Este 2024 no solo Monterrey, sino todo el estado de Nuevo León se va a pintar de naranja porque los naranjas de Nuevo León ya llegaron y los naranjas de Nuevo León son los que respaldan a la ciudadanía.

"Entonces el día de hoy quiero que me acompañen a mi registro, quiero que caminen conmigo, así como vamos a caminar juntos en esta campaña y si me registro hoy ante el instituto, si me estoy registrando es porque sé que este 2 de junio vamos a ganar", aseguró Mariana provocando la algarabía de sus miles de simpatizantes naranjas.

Estuvo acompañada de otros candidatos de la planilla de Monterrey. MC.

