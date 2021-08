“Son unas cochinadas, porquerías”: catedrático arremete contra comunidad LGBT y proaborto

Un catedrático de la Universidad Veracruzana (UV) arremetió en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo y del aborto.

El profesor de las facultades de Contaduría y Administración y de Derecho, Marcelo Pavón calificó como “marranadas, cochinadas, porquerías” y una “distorsión de la sexualidad” las relaciones entre personas del mismo sexo.

“Ahora con tanta distorsión que hay de la sexualidad y esas barbaridades que no voy a hablar mucho, y que ahora les permite hombre con hombre y mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, cochinadas y porquerías, así de simple”, opinó.

Y luego acudió a la Biblia para condenar las relaciones entre personas del mismo sexo.

Lo que pasó realmente es que entramos a la clase de DERECHO LABORAL Y SOCIAL normal, esperando una introducción a la materia, jamás hablamos, nunca dijimos nada. El "profesor" se fué de hablar sobre la pandemia a la religión, de ahí a hablar... pic.twitter.com/f5es33OWwH — Valita (@ValitaAre) August 18, 2021

Además, también criticó a las mujeres por “abrir las piernas”, dejarse embarazar y luego abortar, hecho que consideró como una “barbaridad” y “masacre”

“Los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente, me voy meter con otro tema polémico, ahora alguien se embaraza y dice tengo derecho a bajarlo, para qué carajos te embarazaste, para qué anduviste abriendo las piernas, te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”, agregó.

Respuesta de la Facultad de Contaduría y Administración de la UV

La Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la UV rechazó el discurso de odio por parte del docente y llamó a la comunidad estudiantil a presentar una denuncia.

Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia en la comunidad, deben hacerse valer los valores institucionales que han sido pensados atendiendo a la convivencia pacífica en nuestra casa de estudios Comunicado de prensa de la UV

Reprobaron cualquier discurso que incite al odio y manifestaron su solidaridad y empatía con lo que llamó un diálogo que abone a la pluralidad, equidad y diversidad social.