Maru Campos suma liderazgos sociales, empresariales y políticos a su campaña

Como parte de su gira por municipios de la región centro–sur, la candidata a la gubernatura por la coalición "Nos Une Chihuahua", Maru Campos, sostuvo reuniones con priistas de Saucillo y Parral, destacando la presencia de empresarios, agricultores y comerciantes, así como sociedad civil organizada quienes ven a la panista como la mejor opción rumbo a la elección del próximo 6 de junio.

Durante su intervención en Saucillo, Campos Galván reconoció el valor y trabajo de los locales, quienes al igual que el resto de los municipios aledaños con que encabezaron la lucha por la defensa del agua, pusieron en alto el carácter y dignidad de la gente de esta importante zona de Chihuahua.

“Soy una mujer fuerte que puede superar los obstáculos y que no me va a tentar la mano ni la voz ni el cuerpo para defender a Chihuahua y para defender a la Boquilla, cosa que otros no han hecho, yo sí lo voy a hacer” reiteró la panista.