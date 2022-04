Padre de Debanhi afirma que no va a parar hasta que se resuelva el caso

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, reiteró que a su hija “la mataron y la sembraron” , por lo que afirmó que no acepta la versión en la que la joven cayó por sí sola a la cisterna del motel Nueva Castilla.

"No voy a parar hasta resolver el caso, se ve que se traslada y regresa, posteriormente está la cisterna, no quiere decir que ella cayó ahí, no hay imágenes de que fue un accidente. Tenemos esas hipótesis, no las descartamos y vamos a demostrar que mi hija no cayó sola, por accidente como dicen ellos", dijo en entrevista con la periodista María Julia Lafuente.

Mario Escobar explicó que la comisión especial que envió el Gobierno Federal para investigar el caso de su hija ya arribó a Nuevo León, además indicó que existe una serie de videos que se están analizando para saber qué pasó con Debanhi dentro del motel.

Afirmó que dichas grabaciones debieron haber salido desde hace 15 días, por lo que acusó que durante la búsqueda de Debanhi por parte de la Fiscalía especializada en desapariciones hubo “mucha negligencia” .

Leer MÁs Caso Debanhi: Afirman que cámaras del motel Nueva Castilla sí grabaron a la joven en el interior

Hay una cronología de videos que se están haciendo ahora, que debieron haber salido hace 15 días, porque hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía, ya va entrar gente que ya está trabajando en el Gobierno Federal por parte de la licenciada Rosa Icela por instrucciones del Presidente, ya vinieron, ya recrearon los hechos en coordinación con el gobierno del estado y se le informó a la FGE Mario Escobar, padre de Debanhi

En tanto, se dio a conocer una imagen en la que se aprecia cómo el conductor, que bajó a la joven de 18 años en la carretera a Laredo el pasado 9 de abril, extiende su brazo derecho para tocar los senos de Debanhi.

De acuerdo con la cronología del recorrido que hizo Debanhi, a las las 4:20 de la mañana del 9 de abril un conductor asociado a la plataforma DIDI recoge a la joven de la fiesta en la quinta Venecia, en un vehículo marca KIA.

Cinco minutos después de haberla recogido, la joven fue dejada a la altura de la vía Numancia y la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, también conocida como la carretera de “la muerte”, en donde el conductor le tomó una fotografía que envió a sus amigas y la cual fue usada para la búsqueda de Debanhi Escobar.

Tras ser abandonada, la joven cruzó la avenida para dirigirse a la empresa de Transportes Alcosa, en la que no encontró a nadie que la ayudará por lo que siguió su camino hasta llegar al motel Nueva Castilla, donde fue vista por última vez.

RFH