Videos revelan que Debanhi entró sola a inmueble donde después fue hallada

Ayer, el el vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, confirmó que Debanhi, quien fue localizada sin vida en una cisterna abandonada el pasado jueves luego de 13 días de búsqueda, ingresó por su propio pie y sola al Motel Nueva Castilla

En una entrevista con el Telediario de Multimedios, el funcionario aseguró que lo anterior se desprende de la revisión de dos videos tomados por cámaras de seguridad del establecimiento que no habían sido aportados.

Mencionó: “En esos videos, de forma preliminar, lo que se puede observar es a una persona con las características de Debanhi haber ingresado sola al inmueble, haber caminado en distintos momentos, por varios minutos en el interior, y en la última imagen que se tiene se le observa caminar por un costado de una barda que es la contigua a donde se encuentran las fosas”.

Adicionalmente, en otras entrevistas de prensa, Luis Enrique Orozco informó que fue encontrado el teléfono celular de Debanhi, el cual estaba sumergido en agua en el mismo lugar en donde fue encontrado el cuerpo de la joven.

Mencionó que expertos tanto de la Fiscalía General de Justicia del estado, como externos, ya trabajan para recuperar la información de ese aparato para ver en qué puede verse apoyada la investigación.

El Motel Nueva Castilla, ubicado en el kilómetro 15.5 de la carretera a Laredo, en su cruce con Numancia, en el municipio de Escobedo, permanece bajo resguardo de la Fiscalía de Nuevo León a partir de las 5 de la madrugada de ayer, cuando fue asegurado.

Por la mañana, centenares de personas, entre ellas compañeros, maestros y directivos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se reunieron para rendir homenaje a Debanhi.

Alrededor de las 10 horas, estudiantes colocaron frente a la estatua de la lechuza que tiene por mascota la Facultad una ofrenda con flores, veladoras y mensajes exigiendo justicia, así como fotografías de la chica, quien estudiaba el tercer semestre de la carrera de derecho.

Durante el homenaje póstumo realizado este lunes, día en el que se presentaría a clases presenciales por primera vez, los asistentes brindaron un minuto de aplausos para Debanhi y soltaron globos en su memoria.

El monumento fue adornado con un moño morado en el que se podía leer el nombre de Debanhi, así como el año en que nació y en el que falleció (2003-2022).

La comunidad universitaria de la UANL rindió un homenaje póstumo y despidió con aplausos a Debanhi, ayer. Foto: Cuartoscuro

Al homenaje asistieron los padres de la joven de 18 años, Dolores Basaldúa y Mario Escobar, quien agradeció la empatía y muestras de cariño, pero también reiteró que no descansará hasta que se haga justicia por su hija.

“Encontramos a nuestra hija, pero no como queríamos. Nosotros le decíamos (a Debanhi) no salgas, mira la inseguridad, lamentablemente ustedes (los jóvenes) creen que se va a acabar el mundo, en este caso se le acabó a mi hija porque las amigas no fueron amigas. Piensen las cosas antes de hacerlas porque la vida da un giro de 360 grados en un minuto, a nosotros ya nos la dio”, expresó.

Por la tarde, unas 150 mujeres se manifestaron frente del Motel Nueva Castilla, para exigir justicia para Debanhi.

Cerca de las 18:00 horas, las manifestantes colocaron carteles, entre ellos uno que decía: “Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar”.

Además, encendieron veladoras y por medio de un megáfono reprodujeron música en memoria de la joven de 18 años.

En la concentración, algunas manifestantes aseguraron que durante 13 días revisaron la zona y jamás detectaron un olor fétido, por lo que en respuesta, todas las presentes gritaron al unísono: “No fue un accidente, fue un feminicidio”.

El dato: El cuerpo de la joven fue encontrado el pasado jueves dentro de una cisterna en desuso en el Motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo.

Luz verde a centro de identificación forense

El Centro Nacional de Identificación Humana, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió su aval en comisiones de la Cámara de Diputados; sin embargo, este año no contaría con presupuesto para su funcionamiento.

El dictamen, con cambios mínimos, fue aprobado por las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, con 26 y 28 votos, respectivamente.

La propuesta establece que el Centro Nacional de Identificación Humana será una unidad administrativa adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas, aunque con independencia técnico-científica.

Este centro deberá comenzar a operar 90 días después de su entrada en vigor, mientras que la CNB tendrá ese mismo tiempo para emitir los lineamientos que regulen el procesamiento de la información proporcionada por fiscalías y demás autoridades competentes.

Gráfico

Sin embargo, para este fin, la CNB no contará con ampliación presupuestal para la ejecución de este decreto, según lo establece el sexto artículo transitorio. Es decir, el centro tendría recursos propios hasta el 2023.

La iniciativa también da atribuciones a la CNB para diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana, mediante el cual podrán solicitar a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, servicios forenses o periciales, Fiscalía y a las fiscalías especializadas y demás autoridades competentes, la información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas.

Las comisiones unidas aprobaron una modificación propuesta por Morena, en la que se adiciona que la CNB dará seguimiento a las acciones de exploración de personas con vida, además de con fines de identificación de cuerpos y restos humanos.

También añadieron el concepto de “enfoque de identificación humana complementario”, el cual se define como “el sistema forense que combina la investigación forense de pequeña, moderada escala, individualizado o tradicional, con una de enfoque integral de investigación forense de gran escala. Ambos se complementan y, si las circunstancias lo exigen, pueden combinarse”.

El enfoque tradicional será “el sistema forense multidisciplinario en el que se busca la identificación humana, contrastando información caso por caso”.

Al respecto, la diputada del Revolucionario Institucional, Sue Bernal, subrayó que la desaparición de personas no es un problema de partidos, colores ni ideologías, sino que es de todos, por lo que anunció el respaldo a la iniciativa del Presidente.

“Se requiere presupuesto, recursos para que pueda funcionar. Para poder tener a toda esta gente especializada va a requerir presupuesto, seguramente lo estaremos atendiendo el próximo periodo”, apuntó.

Con información de Otilia Carvajal