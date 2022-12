Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, entrega Distribuidor Vial Santa Bárbara

En Corregidora vamos un paso adelante para ir juntos al siguiente nivel, afirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, al entregar el Distribuidor Vial Santa Bárbara, obra que representó una inversión de 415 millones de pesos y que beneficiará a más de 324 mil habitantes con una vía moderna, eficiente y segura que impulsará sus vocaciones, su industria y comercio.

“Esto es el inicio de cómo va a ir quedando el Querétaro que queremos: 5 de Febrero, la parte que estamos haciendo en San Juan del Río, lo que estamos haciendo acá en la 413; es decir, la verdad le estamos haciendo todo, porque Querétaro ya necesitaba una cirugía mayor”, expresó.

Reconoció que la etapa de construcción del distribuidor vial generó inconvenientes y no pocas molestias, pues se trata de la entrada a Querétaro desde la carretera libre a Celaya y la Apaseo – Palmillas; no obstante, puntualizó que el enfoque de su gestión no es la de administrar problemas, ni postergar soluciones, sino la de entregar resultados.

Como ejemplo detalló que además del distribuidor de Santa Bárbara, su equipo de trabajo se ha esmerado en darle una nueva cara a toda la zona, mediante obras como el Distribuidor Vial de la Carretera Estatal 413, conformado por tres puentes, que conectan Santa Bárbara con Coroneo, y la ampliación a cuatro carriles de un tramo de la Carretera Estatal 413, que va de la comunidad de Joaquín Herrera a El Batán.

Mauricio Kuri dijo que Querétaro ya necesitaba una cirugía mayor Foto: Especial

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, fue el encargado de brindar los detalles del proyecto, que cuenta con un puente superior vehicular con dirección a Celaya y una salida de dos carriles hacia Santa Bárbara. Así como un nuevo viaducto inferior con dirección a Querétaro Centro.

Indicó que el puente superior con vuelta izquierda disminuirá los tiempos de traslado, pasando de 27 minutos a no más de cinco con las nuevas adecuaciones. La infraestructura cuenta con 189 luminarias, 36 señalamientos verticales y señalamiento horizontal en más de seis mil 700 metros.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro en la imagen Foto: Especial

Sobre el viaducto subterráneo, señaló que este permitirá una mejor movilidad peatonal a nivel de piso y en carriles laterales; además contará con 29 señalamientos verticales, señalamiento horizontal, más de 100 reflectores, 18 luminarias tipo regleta, 65 luminarias colgantes y 15 luminarias poste.

Agregó que para la construcción del distribuidor, que significó un arduo trabajo de ocho meses, también se realizó la construcción de dos cárcamos de rebombeo, y se construyó la línea de drenaje pluvial de más de dos kilómetros, incluyendo línea de descarga al río y la colocación de 11 coladeras.

En imagen urbana, describió el diseño de un proyecto que resuelve la movilidad vehicular local y de largo itinerario; banquetas más anchas para los peatones, ciclovía de más de un kilómetro, tres retornos, dos plazoletas y la integración de más de dos mil 500 metros cuadrados de áreas verdes.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, entrega Distribuidor Vial Santa Bárbara Foto: Especial

“Señor Gobernador, sabemos que esta obra era necesaria desde hace más de 10 años, fue una de las acciones que como alcalde había buscado para beneficio del municipio de Corregidora. Y hoy gracias a su compromiso y de no quitar el dedo del renglón, podemos entregar a la ciudadanía un nuevo Distribuidor Vial que cumple con todas las necesidades que requieren los habitantes”, puntualizó.

En su momento, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, celebró la realización de la obra, la cual, expuso, será la salida y acceso a la zona metropolitana; así como la opción de ida y vuelta a la Ciudad de México. Aunado a esto, refrendó su apoyo y colaboración con Gobierno del Estado en todos los proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias de la demarcación.

A su vez, a nombre de los beneficiarios, el presidente del Comité de Obra, Enrique Fremont Pérez, remarcó el trabajo entre las dependencias estatales y la socialización con las y los vecinos, condiciones que facilitaron el desarrollo y conclusión de la obra.

Cabe destacar que el titular del Poder Ejecutivo estatal dejó constancia de su compromiso cumplido en el municipio de Corregidora con la develación de una placa y un Obelisco en el Distribuidor Vial “Santa Bárbara”, y más tarde, develó la placa del Distribuidor Vial “Antonio Espinosa Ugalde” en el entronque de la Carretera Estatal 413–411.

