Mauricio Kuri inaugura nueva planta de Avery Dennison.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, inauguró las operaciones de la nueva planta de la compañía, Avery Dennison líder en la fabricación de etiquetas inteligentes, que mediante una inversión superior a los tres mil 500 millones de pesos, proyecta la creación de 938 empleos; lo que representa, dijo, un paso más en la construcción del Querétaro del siguiente nivel.

Desde las instalaciones del nuevo complejo industrial, el mandatario recalcó que Avery Dennison llega con la visión compartida de crear un mundo más sostenible, su compromiso con la economía circular y la reducción de residuos, indicó, demuestra que es posible crecer sin dejar de lado la responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad.

“Y queremos empresas como esta, socialmente responsables. Empresas que sean plenamente humanas, muy rentables para México y ejemplares para el país (…) Quiero decirle a la empresa que yo no les puedo asegurar que no van a tener ningún problema. (…) Lo que sí les puedo asegurar es que no están solos, es que los vamos a acompañar en todo su camino para que a esta empresa le vaya muy bien”, expresó.

En el desarrollo de su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que hoy Querétaro ofrece infraestructura y ubicación estratégica, así como un entorno de paz, seguridad, y talento humano, que está listo para crecer. Aquí, consideró, las empresas encuentran un hogar: un lugar donde pueden prosperar de la mano de un gobierno que las apoya, pero también de una sociedad que abraza el desarrollo, con responsabilidad y visión de futuro.

“Lo que sí les puedo asegurar es que no están solos, es que los vamos a acompañar en todo su camino para que a esta empresa le vaya muy bien”, expresó el gobernador Mauricio Kuri. Foto: Especial.

“Y aquí en Querétaro aspiramos a que a la gente le vaya bien, y que todos queramos tener algo más, ser algo más, y participar en algo más. En Querétaro le apostamos muchísimo a la empresa y a la parte laboral (…) En Querétaro creemos en las instituciones, creemos en la certidumbre jurídica”, acotó.

En su intervención, el vicepresidente de Operaciones y Cadena de Suministro de Avery Dennison, Roger Machado, reconoció el apoyo de las autoridades estatales con quienes hicieron sinergia para materializar este proyecto que alberga la planta más grande del grupo, similar al tamaño de cinco campos de fútbol; abundó que las instalaciones se ubican en un terreno de 50 mil metros cuadrados, de los cuales 25 mil metros cuadrados son de construcción que incluye tres turnos objetivos.

Aseveró que con esta apertura la compañía avanza hacia la industria 4.0, integrando automatización, inteligencia artificial para una planta más eficiente, más ágil y flexible. Esto, dijo, permitirá una producción rápida, monitoreo en tiempo real y adopción a las necesidades del cliente, combinando tecnología y experiencia humana para ofrecer productos de alta calidad en un mercado dinámico.

La vicepresidenta y gerente General de Soluciones de Identificación de Avery Dennison, Julie Vargas, compartió que con casi 90 años de historia en la innovación de materiales, Avery Dennison está liderando innovación en todos los productos cotidianos que se utilizan todos los días. Y por más de 20 años, ha sido pionero en el desarrollo de la tecnología de RFID con más de mil 500 patentes y una capacidad global para apoyar a los clientes con visión, calidad y servicio.

Hoy Avery Dennison inauguró su planta en Querétaro, la cual generará más de 900 empleos para las y los queretanos. #PorAlgoSerá que esta empresa apuesta por nuestra infraestructura, seguridad y talento humano para seguir innovando. pic.twitter.com/QaxiiVcAIM — Mauricio Kuri (@makugo) October 8, 2024

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, celebró que hoy se abren las puertas de este nuevo capítulo de Avery Denison en Querétaro, que, recordó, fue el primer anuncio de inversión que se realizó en el año 2023 y cuya historia en el estado se remonta al año 1999.

Subrayó que talentosos queretanos trabajarán en la planta más grande de la red de operaciones de esta empresa y se encargarán de producir incrustaciones y etiquetas con la tecnología RFID, que puede almacenar informaciones que van desde el número de serie hasta varias páginas de datos.

“Nuestro estado es punta de lanza en los sectores automotriz, aeroespacial y de data centers, pero gracias a nuestra economía flexible y resiliente podemos diversificar los nichos y las oportunidades de mercado como la que el día de hoy presentamos. Nos da mucho gusto que hayan elegido Querétaro para construir sus nuevas instalaciones”, señaló.

Precisó que desde estas instalaciones se dará servicio para México, América del Norte, Sur y el Centro de América, así como para suministrar el resto del mundo. Además, refirió que el proceso de RFID de Avery Denison aporta a la reducción del consumo de papel, lo cual se alinea a las acciones que implementan en el estado para descarbonizar la economía. Recalcó que en la Secretaría de Desarrollo Sustentable tienen la misión de impulsar el desarrollo económico a través del cuidado del medio ambiente.

“El modelo de economía circular es un pilar fundamental de nuestra política estatal y quiero aprovechar esta ocasión para destacar y reconocer el esfuerzo de Avery Denison, quienes inventan nuevos productos y rediseñan los existentes para reducir los residuos y aumentar el uso eficiente de los materiales”, manifestó.

El presidente de Avery Dennison, Francisco Melo, calificó como hito crucial la apertura de la nueva planta, acción que los coloca como líderes de este sector a nivel de fabricación y desarrollo de etiquetas inteligentes, donde la base, explicó, es una tecnología que permite hacer mejoras en la forma como funcionan las cadenas de suministro; pues laboran con la convicción de un futuro donde cada producto tendrá una identidad digital y con esto tendrá una vida digital.

"Hoy marcamos la apertura oficial de esta nueva instalación de tecnología y de identificación digital aquí en Querétaro, México. Siendo la más grande de todas las que hemos hecho, esta es una instalación que señala nuestro compromiso y creencia fundamental en liberar el futuro de nuestra industria y continuar expandiendo nuestras capacidades en etiquetas inteligentes", declaró.

La etiqueta RFID es una identificación única que se encuentra en cada producto que a través de un circuito integrado permite identificarlo de forma única en toda su cadena.

Avery Dennison Corporation es una empresa global de soluciones de identificación digital y ciencia de materiales que ofrece una amplia gama de soluciones de etiquetado de marca e información que optimizan la eficiencia de la cadena de suministro, reducen los residuos, promueven la sostenibilidad, la circularidad y la transparencia, y conectan mejor a las marcas con los consumidores. La planta se ubica en el Parque Industrial Finsa III, en la zona norte del municipio de Querétaro.

JVR