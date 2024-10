Mauricio Kuri se reúne con autoridades del Departamento del Trabajo del Gobierno de Canadá.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, recibió en la Casa de la Corregidora a representantes del Departamento del Trabajo del Gobierno de Canadá y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, con quienes dialogó sobre el proyecto “Fortaleciendo a las Industrias Mexicanas en el Cumplimiento de la Legislación Laboral”.

Durante la reunión, el gobernador ponderó que en Querétaro el empleo es un patrimonio de las familias y esta iniciativa mejora las condiciones laborales en sectores como la industria aeroespacial, automotriz y de manufactura, creando un entorno laboral más seguro para las y los trabajadores.

Resaltó que en la entidad se valoran los esfuerzos de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el apoyo del gobierno de Canadá a través de su Programa de Financiamiento Laboral. En este marco, subrayó que las acciones de sensibilización, capacitación y asistencia técnica a las empresas, generan un impacto positivo en la economía y en la vida de las y los empleados.

“Hay que apostarle mucho a la capacitación, no solamente a niveles altos, sino también a los supervisores, técnicos, etc. Y en Querétaro llevamos 20 años sin huelga, no porque haya una regresión de parte del gobierno, sino porque buscamos siempre una empatía entre los trabajadores y la clase empresarial”, explicó.

El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri, recibió en la Casa de la Corregidora a representantes del Departamento del Trabajo del Gobierno de Canad. Foto: Especial.

Kuri González enfatizó que en la actualidad es importante promover la igualdad de género, mejorar las capacidades de negociación, prevenir la violencia laboral e impulsar los derechos humanos, tal como lo estipulan el T-MEC y la Reforma Laboral de 2019.

El mandatario estatal reiteró su agradecimiento a las autoridades canadienses y dijo confiar en que esta colaboración generará resultados tangibles y de gran impacto para las y los trabajadores.

Al tomar la palabra, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, enfatizó en las ventajas competitivas de Querétaro, mismas que lo han convertido en un estado de paz laboral, que destaca por contar con una comunicación asertiva, por apostar a la capacitación de los comités sindicales, así como al diálogo.

El director general de Intergovernmental Labour Affairs, Rakesh Patry, destacó que en colaboración con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, se encuentran enfocados en trabajar con los empleadores para proporcionarles las mejores prácticas y orientación sobre cómo cumplir con la nueva legislación laboral y con las normas internacionales en la materia.

Resaltó que Canadá es un socio importante para México y Querétaro, y apuntó que desde su posición se hará todo lo posible para proporcionar asistencia técnica, información y mejores prácticas, además de intercambiar conocimientos con las organizaciones locales y asegurar que el T-MEC beneficie a las economías de ambos países.

A su vez, el director de proyecto en Fundación Panamericana para el Desarrollo, Roberto Carlos Gutiérrez, mencionó que el estado de Querétaro, junto con seis entidades más, es el hub en El Bajío, y se eligió como sede de la visita por el apoyo que ha brindado la administración estatal y por el impulso empresarial y de los clústeres.

El director de Programas en Fundación Panamericana para el Desarrollo, Edgar Lee, compartió que en Querétaro tienen cuatro proyectos relacionados con el tema laboral, y la Secretaría del Trabajo ha sido una dependencia cercana a sus propuestas.

Cabe destacar que los sectores clave del proyecto son el aeroespacial, automotriz y de manufactura de componentes electrónicos, donde se pretende mejorar las condiciones laborales a través de la promoción del diálogo social, el fortalecimiento de las capacidades de negociación, la prevención de la discriminación y la violencia laboral; así como la promoción de la igualdad de género y la no discriminación.

JVR