"No me entregaron nada", acusa Abelina López al recibir ayuntamiento de Acapulco

La administración de Adela Román Ocampo no “entregó nada” y se deslindó de las omisiones, acusó la presidenta municipal electa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

"Entiendo que hoy me entregaron y entiendo que hoy es (la firma) del acta de este proceso que realizamos de manera final y lo que a mí me entregan queda precisado en esa acta, que no me entregaron nada”, señaló López Rodríguez.

Durante su mensaje después de la reanudación del acto protocolario de entrega-recepción, dijo que desde el pasado 15 de septiembre se instalaron las comisiones para la entrega-.recepción, pero jamás se dio la información.

“Estuvieron los equipos aquí con cada una de las áreas pero jamás nos dieron la información. Creo que las cosas están ahí. Yo no puedo cargar una responsabilidad que yo no hice. Lo dejo claro porque lo dice la ley. No estoy inventando nada”, expuso.

Reclama Abelina López irregularidades en la entrega-recepción.

Citó los artículos que establecen las obligaciones del ayuntamiento saliente, como la actualización permanente de sus registros, controles, inventarios y demás documentación relativa a los despachos, a fin de hacer posible la entrega operativa del mismo.

“Yo estoy preocupada porque no tenemos nada y no es propiamente, compañeros y compañeras, el tema de finanzas, no es finanzas, es de toda la administración. No confundan, no es finanzas”, reclamó luego de que la titular de esa dependencia municipal, Anayeli Valerio Godoy, argumentó que el ayuntamiento estuvo cerrado por manifestantes y muchos de sus colaboradores “hasta ni durmieron” esta noche para integrar su documentación de entrega.

La alcaldesa saliente, Adela Román Ocampo, afirmó que entregó la información final generada en el proceso de entrega-recepción como lo marca la ley.

El acto protocolario, establecido por la Ley 213 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, es "obligatorio y formal".

Concluye con la firma del acta de las autoridades entrante y saliente, sus testigos y los representantes de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Entregué a la presidenta municipal electa, @AbelinaLopezR, la información final generada en el proceso de entrega-recepción de la administración pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.

Cumplimos de manera transparente y en apego a la ley. pic.twitter.com/OhUl03It3S — Adela Román Ocampo (@Adela_Roman) September 29, 2021

JVR