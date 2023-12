Megafarmacia del Bienestar inicia operaciones este viernes en Huehuetoca, Edomex

La Megafarmacia del Bienestar que se ubicará en Huehuetoca, Estado de México, y desde la que se distribuirán medicamentos a los hospitales públicos y centros de salud del país, comenzará operaciones desde este viernes cuando será inaugurada.

El inmueble es de 42 hectáreas 5 mil 389 metros: 94 mil 546 metros cuadrados están techados.

Cuenta además con 195 andenes (98 de recibo y 97 de embarque) y puede albergar 102 mil 323 posiciones, que son los espacios de almacenamiento.

La Megafarmacia del Bienestar tiene 5 mil 200 metros cuadrados, donde ya están instalados racks de almacenamiento para 286 millones de piezas y mil 438 claves.

Podrá hacerse ahí resguardo de medicamentos controlados, de alto valor, además de que contratará con una red fría con ultra congeladores.

También se instaló una área administrativa, donde estarán las autoridades regulatorias de la Comisión Federal para riesgos Sanitarios (Cofepris), así como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

La Megafarmacia del Bienestar se encuentra a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que –detalló el general –podrá satisfacer por tierra la demanda del 70% de la población en un lapso de no más de 48 horas.

Esta mañana en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador garantizó que en menos de 48 horas se entregará el medicamento, pues el objetivo es que ningún mexicano se quede sin medicinas y de manera gratuita.

“No va a pagar el paciente lo que va a costar llevar el medicamento, esto nos hace diferentes a nuestros adversarios, la salud no es un privilegio, es un derecho “, agregó.

“Si no funciona la megafarmacia y la gente empieza a ver que no hay medicamentos, pues aquí va a haber críticas que sean buenas, constructivas, cuestionamientos, y eso nos obliga a todos a ser mejores y tiene que ver con la transparencia, que sepamos por qué no hay, qué está pasando”, agregó.

