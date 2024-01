México, cinturón del progreso con la Red Ferroviaria del presidente López Obrador: Armenta

En un emotivo viaje, acompañado de su padre Rafael Armenta, el senador de Morena Alejandro Armenta recorrió el tramo Salina Cruz(Oaxaca)-Coatzacoalcos (Veracruz), del Tren Interoceánico “de ese sueño que tuvieron Porfirio Díaz, el presidente Juárez y que por mucho tiempo se dejó abandonado, pero llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en sólo cinco años construyó la red y lo puso en marco lo mismo que el Tren Maya, que Dos Bocas y todas las obras que comunican a México y lo ponen en el corazón del mundo, lo mismo entre el Pacífico y Atlántico, que entre Europa y Asia”.

Al ser Puebla, una entidad representada en la Cámara de Senadores y formar parte del desarrollo que impulsa el gobierno de México, Alejandro Armenta reiteró que este canal ferroviario va a ser tan importante como lo es hoy el Canal de Panamá “se va a convertir en un cinturón de progreso, porque a lo largo de la traza del Tren Interoceánico se instalarán empresas, agronegocios, industrias, esto es muy bueno para Puebla, quiero comentarles, por ejemplo, que encontré a muchos paisanos trabajando en la construcción, participando en este eje de atracción para el desarrollo del país, además nos ha dado mucho gusto ver a los mexicanos subirse al tren, que tiene un costo realmente accesible para todos, al final es de ellos, de ustedes”.

Puebla celebra el impacto social y económico del Tren Interoceánico, clave para el progreso nacional. Foto: Especial

En entrevista con medios de las entidades que visitó durante el trayecto, el senador abundó que es un tren que hace justicia social, pensado en el orgullo nacional “nuestro líder máximo le regresa a la patria, a México, a los mexicanos, esa grandeza, mi papá y yo hoy hemos sido testigos de un ánimo extraordinario, además me emocionó mucho que la gente se me acercaba durante el trayecto para decirme ‘oiga, salúdeme al presidente, dígale que estamos muy contentos porque esto es una obra hecha con nuestros impuestos y con un gobierno que nos regresa un gran proyecto ferroviario que no se debió haber cancelado nunca’, y eso es muestra del gran cariño que el pueblo le tiene”.

Finamente, como ya lo ha mencionado en otras ocasiones, el senador Alejandro Armenta detalló que para Puebla es muy importante la puesta en operación del Tren Interoceánico “para nosotros el sursureste empieza desde Puebla, somos hermanos con Veracruz, con Oaxaca, compartimos muchas tradiciones, historia, nuestros límites territoriales nos unen en el progreso y eso es también una riqueza y un gran orgullo, además hoy me siento muy contento de viajar con una de las mejores compañía, mi papá Rafa”.

En un emotivo viaje, acompañado de su padre Rafael Armenta, el senador de Morena Alejandro Armenta recorrió el tramo Salina Cruz(Oaxaca)-Coatzacoalcos (Veracruz), del Tren Interoceánico “de ese sueño que tuvieron Porfirio Díaz, el presidente Juárez y que por mucho tiempo se dejó abandonado, pero llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en sólo cinco años construyó la red y lo puso en marco lo mismo que el Tren Maya, que Dos Bocas y todas las obras que comunican a México y lo ponen en el corazón del mundo, lo mismo entre el Pacífico y Atlántico, que entre Europa y Asia”.

Mensaje de Alejandro Armenta. Gráfico: La Razón de México

Al ser Puebla, una entidad representada en la Cámara de Senadores y formar parte del desarrollo que impulsa el gobierno de México, Alejandro Armenta reiteró que este canal ferroviario va a ser tan importante como lo es hoy el Canal de Panamá “se va a convertir en un cinturón de progreso, porque a lo largo de la traza del Tren Interoceánico se instalarán empresas, agronegocios, industrias, esto es muy bueno para Puebla, quiero comentarles, por ejemplo, que encontré a muchos paisanos trabajando en la construcción, participando en este eje de atracción para el desarrollo del país, además nos ha dado mucho gusto ver a los mexicanos subirse al tren, que tiene un costo realmente accesible para todos, al final es de ellos, de ustedes”.

En entrevista con medios de las entidades que visitó durante el trayecto, el senador abundó que es un tren que hace justicia social, pensado en el orgullo nacional “nuestro líder máximo le regresa a la patria, a México, a los mexicanos, esa grandeza, mi papá y yo hoy hemos sido testigos de un ánimo extraordinario, además me emocionó mucho que la gente se me acercaba durante el trayecto para decirme ‘oiga, salúdeme al presidente, dígale que estamos muy contentos porque esto es una obra hecha con nuestros impuestos y con un gobierno que nos regresa un gran proyecto ferroviario que no se debió haber cancelado nunca’, y eso es muestra del gran cariño que el pueblo le tiene”.

Finamente, como ya lo ha mencionado en otras ocasiones, el senador Alejandro Armenta detalló que para Puebla es muy importante la puesta en operación del Tren Interoceánico “para nosotros el sursureste empieza desde Puebla, somos hermanos con Veracruz, con Oaxaca, compartimos muchas tradiciones, historia, nuestros límites territoriales nos unen en el progreso y eso es también una riqueza y un gran orgullo, además hoy me siento muy contento de viajar con una de las mejores compañía, mi papá Rafa”.

AM