México no quiere que regresen acuerdos cupulares: Sheinbaum ante militantes de Lagos de Moreno

México no quiere que regresen esos acuerdos cupulares que están por encima del pueblo, aseguró la precandidata única a la Presidencia de la República de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, — conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, en un encuentro con la militancia de Lagos de Moreno, Jalisco, recordó que la Cuarta Transformación se debe a las y los mexicanos.

En su discurso, Claudia Sheinbaum exhibió los actuales conflictos que tienen los partidos de oposición, los cuales han demostrado la existencia de acuerdos cupulares por puestos de poder y afirmó que por esta razón es indispensable la continuidad a la 4T, un modelo en el que no se traiciona al pueblo de México.

Me decía hace un rato Gerardo Fernández Noroña, me enseñó una publicación que hace el presidente del PAN, Marko Cortés hace algunas horas, que dice que el gobernador de Coahuila no les cumplió en un acuerdo. Y se desnudan de tal manera, que lo que muestran justamente es eso que el pueblo de México no quiere que regrese, esos acuerdos cupulares, esos acuerdos que están por encima del pueblo, que están vinculados con negocios, con puestos de poder