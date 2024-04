Mi actuar ha sido, es y siempre será honesto transparente: Joaquín Díaz Mena.

“Es importante dejar en claro que todas mis propiedades han sido debidamente incluidas en mi declaración patrimonial más reciente, y esto puede ser verificado en los documentos correspondientes”, informó Joaquín Díaz Mena, candidato a gobernador de Yucatán por Morena, PT y Verde.

Es común que algunas plataformas de transparencia, por su carga de trabajo, a veces se demoran en actualizarse, y los del PRIAN se quieren colgar de ahí para continuar su guerra sucia tergiversando información, con el afán de confundir a la gente.

Desde hace muchos años mi familia se dedica a la ganadería, desde mi abuelo, mi padre, un servidor y ahora mis hijos. En Yucatán para nadie es un secreto que tengo dos ranchos cerca del municipio de Panabá, uno de 60 hectáreas y otro de 90. Definitivamente los del PRIAN están desesperados y ya no saben ni que inventar; comentó Joaquín Díaz Mena.

El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán presentó en tiempo y forma

El “Candidato del Pueblo”, como llaman a Huacho Díaz Mena, detalló que desde hace meses se ha iniciado una guerra sucia por parte de sus adversarios con la intención de manchar su imagen personal y su desempeño como servidor público, pero aseguró que siempre ha sido transparente, honesto y ha dado cumplimiento a los postulados del líder moral del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

El candidato guinda aseguró que no bajará la guardia y seguirá trabajando a favor de los intereses de la ciudadanía y que este tipo de ataques no debilitan al movimiento, sino que por el contrario, le demuestran al pueblo lo bajo que pueden caer los adversarios, los cuales se encuentran temerosos ante el éxito de la Campaña del Pueblo y la consolidación de la Cuarta Transformación en Yucatán. “Continuaré trabajando con diligencia y dedicación para representar fielmente los intereses de la ciudadanía y construir un Yucatán más justo y próspero para todos”, afirmó Huacho Díaz Mena.

JVR