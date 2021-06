“Tenemos para Michoacán un plan para los primeros 300 días”: Alfredo Ramírez

En 300 días, el próximo gobierno de Michoacán, que encabezará Alfredo Ramírez Bedolla, desarrollará la primera etapa para la transformación del estado, que contempla desde la reconciliación hasta la reactivación económica y el combate a la inseguridad.

El plan trazado por el gobernador electo fijó sus objetivos para que en este periodo se den los primeros pasos para cambiar la dinámica política, económica y social de la entidad.

En entrevista con La Razón, detalló que, de hecho, ya inició el trabajo de esos 300 días con la preparación de la transición. Puntualizó que no es un “cazafantasmas” para hacer una “cacería de brujas” de la actual administración estatal, pero subrayó que no habrá impunidad.

La Razón (LR): Después de recibir la constancia, ¿cuáles son las primeras acciones a realizar como gobernador electo?

Alfredo Ramírez Bedolla (ARB): Vamos a hacer un recorrido por Michoacán para agradecer el apoyo que recibimos, pero también para iniciar la reconciliación, después de la elección, con todos los sectores del estado; con el sector productivo, con el sector social, con el sector académico. También estamos proyectando lo que será nuestro equipo de transición, un equipo incluyente, plural, un equipo que pretendemos sea de alto perfil, para enfrentar los grandes retos de Michoacán.

LR: ¿Cuáles son los desafíos que observa para la entidad?

ARB: Hay grandes retos; uno, por supuesto, es la recuperación económica y el tema financiero. Michoacán tiene grandes adeudos que agravan las finanzas del estado. También el tema de la reactivación económica para generar empleos y salir adelante. Además, el reto de la seguridad pública, que es un tema que no podemos de ninguna manera hacer a un lado, al contrario, como en otras partes del país tenemos que trabajar de manera coordinada en alianza con el Gobierno federal y todas las instituciones de justicia.

LR: Precisamente, por este tema de la coordinación con el Gobierno federal, ¿ya tuvo la oportunidad de platicar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador?

ARB: No, aún no. No hemos tenido comunicación con el Presidente, pero ya recibió a los compañeros Alfonso Durazo y Layda Sansores, y en estos días seguramente tendremos nosotros comunicación con él.

LR: ¿Fortalecerá la relación del Gobierno de Michoacán con el Gobierno federal?

ARB: Eso es prioritario, ya se acabó el pleito, vamos a poner fin al pleito inútil que había entre el Gobierno del estado de Michoacán y el Gobierno federal. Nosotros, yo lo digo, soy obradorista, soy fundador de Morena y vamos a trabajar en armonía y en alianza con el Presidente López Obrador.

LR: ¿Le va a solicitar apoyo al Presidente para atender algún pendiente específico?

ARB: Le vamos a solicitar concretar la federalización de la nómina educativa, que es una de las grandes demandas que tenemos en Michoacán, y que también esta concreción de la nómina educativa nos va a permitir salir del bache financiero, del déficit que tenemos en materia económica.

LR: ¿Ha tenido algún acercamiento o diálogo con el gobernador Silvano Aureoles?

ARB: No, no hemos tenido ninguna reunión, ningún acercamiento hasta hoy.

LR: ¿Cómo será el proceso de transición gubernamental?

ARB: Tiene que ser con base en la ley, el proceso de entrega-recepción legalmente empieza el 15 de agosto y nosotros asumiremos la gubernatura de Michoacán el 1 de octubre.

LR: ¿Haría un llamado al actual mandatario estatal para que se apegue a los criterios de ley en el proceso de transición?

ARB: Hasta ahorita no hemos visto ningún signo que nos delate que esté afectando o frenando la transición, porque legalmente inicia el 15 de agosto el proceso de entrega-recepción, sin embargo, desde ahora nosotros ya vamos a conformar nuestro equipo de transición, que debe estar a la de ya revisando cifras, proyectos, políticas, plan de Gobierno y todo lo que tenemos que dejar listo para cuando tomemos posesión. En los próximos 15 días esperamos ya tener listo el equipo de transición.

LR: ¿Considera hacer una revisión a fondo de la administración que le dejan?, ¿hará cacería de brujas?

ARB: Yo no soy cazafantasmas, tampoco me mueve la revancha ni mucho menos, al contrario, nos mueve la reconciliación, pero también, hay que decirlo, la administración saliente va a estar sujeta a auditorías de ley, a esclarecer una de las cuestiones que más llama la atención, que es la deuda que se contrató, en diciembre (de 2020), por 4 mil millones de pesos y que no hay claridad en qué se invirtió. Esto va a tener que ser auditado y esclarecido, porque también tiene que haber justicia y no impunidad, aunque tampoco es un tema que tengamos nosotros como prioritario, no haremos cacería de brujas, pero sí se aplicará la ley y las auditorías correspondientes.

LR: ¿Le preocupan las impugnaciones de Carlos Herrera Tello?

ARB: Nosotros estamos ya en la ruta de la transformación de Michoacán. Lo que muchos michoacanos nos han pedido es que recuperemos, reconstruyamos Michoacán, ya estamos en esa ruta. Del tema que me pregunta, es un derecho que existe en la ley de acudir a los órganos si hay alguna inconformidad, eso lo respetamos.

LR: ¿El llamado es a que dejen atrás el proceso electoral?

ARB: Eso es lo que nos están pidiendo los michoacanos, la diferencia es de casi tres puntos porcentuales, 50 mil votos, el pueblo de Michoacán ya está en otra dinámica, yo me sumo a esa dinámica, por eso convoco a la reconciliación y a la transformación del estado.

LR: Sobre el problema de la inseguridad, ¿tiene trazada alguna estrategia, un plan para los primeros cien días?

ARB: Nosotros tenemos planteado un plan de 300 días, los primeros 108 días iniciaron el lunes, que es la etapa de transición, incluyendo la entrega-recepción, hasta el 1 de octubre, para tener perfectamente el mapeo, los diagnósticos y los primeros proyectos estratégicos de impacto positivo para Michoacán. A partir del 1 de octubre y al día último de diciembre es la etapa en la que Michoacán siempre se ve impactado por el déficit financiero, por las finanzas que están muy complicadas, y en el Gobierno tenemos que atender esa complejidad. Y luego, 100 días a partir del 1 de enero al mes de abril, para entrar en la ruta de aplicar las primeras estrategias de desarrollo económico, de reactivación económica y completar estos primeros 300 días de manera positiva para los michoacanos. En materia de seguridad, como en el tema de reactivación económica, ya estamos elaborando los planes, que se basan en mucha coordinación con Michoacán y en una alianza permanente con el Gobierno de la República.

LR: ¿Pondrá especial atención en Tierra Caliente?

ARB: Son varias áreas, no puedo nada más señalar que el tema de la inseguridad está en una sola parte del estado, no vamos a estigmatizar ninguna zona del estado. La estrategia tiene que ser general y también con los estados vecinos, con Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, porque no podemos ver el tema de la seguridad como una ínsula, como si fuera un tema aislado, es un tema regional. Buscaré la coordinación con todos los estados vecinos, sin importar de qué partido político sean.