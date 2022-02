VIDEO: "Vamos a cosernos la boca y encadenarnos", migrantes protestan en Chiapas

Ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) a los trámites de regularización de miles de extranjeros irregulares en Chiapas, al menos cinco personas se “coserán” los labios como forma de ejercer presión frente a la dependencia, informó el director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica.

En entrevista con La Razón, el activista explicó que las autoridades solo les han mentido ya que en cada protesta que realizan, les prometen que agilizarán los trámites para que terminen sus manifestaciones, pero después se vuelve a quedar en el olvido el tema.

“Las personas que entran a que les resuelvan son solo 30 de 200 que se forman diariamente, los siguen engañando porque les dicen que no se manifiesten y les entregan sus visas humanitarias, pero es falso, no les dan nada. Ya se intentó todo, por eso vamos a cosernos la boca y vamos a encadenarnos para que nos hagan caso, yo también lo voy a hacer”, aseveró.

Irineo Mujica dijo que al menos hay 50 mil migrantes varados en Chiapas en espera de su proceso de regularización, por ello aclaró que ante la nula respuesta del INM desde hace semanas, se vieron en la necesidad de tomar acciones drásticas para elevar la protesta. “Es que realmente no responden, las protestas han servido solo un poco para parar las redadas, pero no están resolviendo las regularizaciones, no quieren dar las visas humanitarias”, indicó.

Respecto a la creación de una caravana migrante, dijo que es difícil hacerlo porque las condiciones de cambio de clima son muy fuertes al entrar casi la primavera, aparte de que hay miles de mujeres y niños que quieren salir, pero que no quiere poner en riesgo. “No sé que es lo que está pasando porque no quieren un diálogo, hemos intentado de todo, pero no resuelven nada; ya no sabemos qué hacer más adelante. En total hemos hecho diez protestas, pero muchas han sido en vano”, indicó.

Rodrigo González, migrante de Venezuela, afirmó “necesitamos una solución, nos persiguen y solo queremos una respuesta. Vamos a hacer esto hasta que nos den una respuesta".

Otro de los extranjeros mencionó que no tienen dinero y solo quieren salir del estado para buscar más oportunidades

Asegura INM que sigue atendiendo a migrantes, ayer fueron 173

En una breve tarjeta informativa, la dependencia detalló que ayer se dio la atención a los migrantes que se encontraban protestando a las afueras de la dependencia, además que se priorizó la consideración para a grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, núcleos familiares, discapacitados y adultos mayores.

Personal de la Oficina de Regulación Migratoria, con apoyo de la Guardia Nacional organizó a los migrantes para su ingreso a la oficina de regulación, y refrendó el diálogo y atención para que las personas mantengan una migración ordenada, segura y regular.

