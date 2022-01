Migrantes exigen entrega de visas humanitarias en Palenque, Chiapas

Decenas de migrantes marcharon este lunes en Palenque, Chiapas para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) les otorgue sus Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias, pues aseguraron que la autoridad migratoria prometió darles visas desde el año pasado y no ha cumplido.

De acuerdo con reportes locales, los migrantes bloquearon la carretera Palenque-Catazajá, debido a que desde diciembre del 2021 la dependencia ha incumplido con la entrega de visas humanitarias, por lo que han tenido dificultades para acceder a un empleo y solventar sus gastos.

Por ello, una funcionaria del INM, que acudió al lugar a hablar con los migrantes, señaló que han existido algunas demoras en la entrega de dicho documento, sin embargo, dijo que pidió a los centroamericanos ser pacientes y no realizar manifestaciones que afecten a terceros.

“La situación que vamos a subsanar es para que no se hagan estas caravanas; queremos apoyarlos porque entendemos que algunas personas vienen por problemas en sus países; lo que haremos es subsanar esa parte y ver la manera de apoyarlos”, afirmó en entrevista con medios locales.

La funcionaria del INM explicó que ya han entregado visas humanitarias a varias personas, sin embargo, detalló que hay ciertos requisitos que los migrantes deben cumplir y si no los cumplen no se les puede entregar dicho documento.

"No es nada más entregar la tarjeta, todo lleva un proceso; deben cumplir los requisitos, lo cual no es fácil, porque como ellos hay otras personas, se entiende su desesperación por que no tienen trabajo”, agregó.

