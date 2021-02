Mónica Rangel se registra para participar por gubernatura de San Luis Potosí con Morena

Mónica Rangel informó que va a participar en el proceso de selección para la gubernatura de San Luis Potosí, con Morena pues aseguró que simpatiza con el proyecto de Nación del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Expresó que Morena “es el único partido que elige a sus candidatas y candidatos, escuchando al pueblo, el único partido comprometido en acelerar, facilitar y mejorar las condiciones para la incorporación de las mujeres en la vida política de San Luis Potosí”.

Mónica Rangel reitero que tiene respeto por sus compañeras quienes también participaran para gobernar el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, dijo que “en los últimos días ha habido expresiones de algunas de las participantes que han cuestionado la legalidad del proceso y con ello la integridad de los dirigentes nacionales de Morena”.

La morenista aseguró que quienes participaron en el proceso, conocieron la metodología y las reglas, mismas que se deben respetar para honrar la vocación democrática y aceptar los resultados.

Mi historia de vida acredita mi compromiso con la honestidad y con la transparencia, en razón de ello, solicité incluso una auditoria externa. He vivido y he hecho propios a lo largo de mi vida los principios que sustentan la cuarta transformación: no mentir no robar y no traicionar al pueblo