Los Moreira trajeron a los Zetas a Coahuila, acusa Ricardo Mejía

En un video, el subsecretario de Seguridad Publica, Ricardo Mejía Berdeja, acusó que la campaña “Yo sí me acuerdo”, pagada por Miguel Riquelme y el moreirato, busque distorsionar la historia reciente de Coahuila.

“Yo sí me acuerdo que yo sí me acuerdo que antes del Moreirato, que tiene 18 años gobernando Coahuila, no había deuda pública los coahuilenses no debíamos un solo centavo” y señaló que hoy se deben 41 mil millones de pesos y se pagan 6 mil millones de intereses.

“Yo sí me acuerdo que quién trajo a los Zetas, al grupo criminal que hizo tanto daño a la seguridad de Coahuila fueron los Moreira por sus acuerdos oscuros y su corrupción”; quien trajo la inseguridad a Coahuila fue el Moreirato y quién arregló la seguridad de Coahuila fue el Gobierno de México.

“Yo sí me acuerdo que antes del Moreirato había libertad de expresión” la gente podía decir lo que consideraba y los medios lo cubrían, no existían los ‘moreira news’ criticó Ricardo Mejía.

También, se refirió al anuncio de lo que calificó, será la alianza de la traición, la corrupción y la impunidad, la alianza del Moreirato rapaz que representa el PRI, el PAN y el PRD a quienes señaló de estar aliados por un vínculo en común: las complicidades y la corrupción.

Por último, Ricardo Mejía dijo que la gente de Coahuila de la Cuarta Transformación está preparada para hacer frente y ganar la batalla por la transformación de Coahuila y anunció que próximamente habrá una convocatoria para un gran evento que habrá de demostrar la fuerza del movimiento.

JVR