Morelos es el estado con más corrupción

Morelos, entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, obtuvo la peor calificación a nivel nacional en materia de corrupción, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2023-2024 elaborado por World Justice Project (WJP), con 0.29.

En una calificación de 0 a 1, donde cero es menos adhesión y uno mayor adhesión al Estado de Derecho, el estudio da a Morelos la calificación de 0.35, lo que la ubica en el lugar 31 a nivel nacional.

Este índice está dividido en varias secciones que son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

El rubro de ausencia de corrupción mide la ausencia de estas prácticas en el gobierno, incluyendo sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos.

De estas secciones se desprenden subfactores como que las personas servidoras públicas del poder ejecutivo estatal no incurran en actos de corrupción, a lo que la entidad tuvo un puntaje de 0.27.

En el apartado “las personas servidoras públicas del poder judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados”, Morelos tuvo una clasificación de 0.38; en lo que refiere a los funcionarios de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia, la evaluación fue de 0.25 y la de los funcionarios del Poder Legislativo, 0.27.

En ausencia de sobornos, el estado que encabeza Blanco Bravo obtuvo una calificación de 0.31, específicamente en el rubro de la Policía es de 0.32 y en Ministerios Públicos de 0.31.

El puntaje que obtuvo Morelos en el rubro de “las personas perciben que las personas servidoras públicas de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia no incurren en actos de corrupción” fue de 0.24, especifico de Policía de 0.25 y en Ministerio Público 0.23.

El director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas Ramírez, señaló que el resultado de este índice no es de extrañarse, ya que es un problema que tiene la entidad y no se ha atendido.

Gráfico

“Bueno, pues yo creo que no es un tema nuevo, si no es algo, que ya veíamos que se iba incrementando en los anteriores índices de años previos que se presentó y pues no nos causa extrañeza.

“Es algo que percibíamos y que esta medición, lo que nos dice es que, pues efectivamente tenemos un problema de transparencia, un problema de rendición de cuentas, un problema de corrupción, un problema de impunidad y que año con año al no atenderse, pues se ha incrementado en este índice y creo que es un reflejo de lo que sucede en el estado”, dijo el especialista a La Razón.

Salinas Ramírez que son varias las instituciones que tiene problemas de corrupción como la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal y la Auditoria del Estado.

“Son varias instituciones las que tienen que ver en este factor que tiene que ver con el combate a la corrupción y podríamos poner algunos ejemplos, uno de ellos tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción que es una institución que no está funcionando en el estado. Tiene más de dos mil 500 carpetas de investigación y solamente el cinco por ciento de estas tienen una sentencia.

“Otro es también las instituciones que se encargan de la supervisión, como puede ser la Contraloría estatal, la Auditoría del Estado tampoco están funcionando correctamente, esto es lo que genera, pues es que no haya ninguna preocupación para los funcionarios”, indicó.

El titular de Morelos Rinde Cuentas señaló que al no funcionar de manera correcta estas instituciones que se encargan de vigilar, hay una percepción de impunidad, lo que genera que aumente la corrupción en las instituciones.

Además comentó que la corrupción afecta a los morelenses, porque los recursos no se ejercen de la manera correcta, por lo que a la larga hay carencias de en servicios, infraestructura, educación e incluso el desarrollo económico.

En el apartado que mide la seguridad de las personas, la cual es una característica de una sociedad con Estado de derecho. Incluye una medición de homicidios, victimización, y percepción de seguridad, Morelos concluyó con 0.29, a nivel nacional ocupa el lugar número 31.

Al respecto de estas calificaciones, Salinas Ramírez mencionó que el tema de seguridad es uno de los que más aqueja a la entidad y que las instituciones encargadas de impartir justicia están ocupadas en temas políticos.

“Hay un elevado crecimiento en el homicidio, en el secuestro, en el despojo, en el robo de vehículos y que sobre todo también, pues no, no tenemos una procuración de justicia, ni siquiera la investigación una fiscalía deficiente sin resultados y un Tribunal Superior de Justicia también confrontados por intereses políticos”, dijo.

Entonces, pues digamos que en Morelos podríamos decir que la justicia está atendiendo otros temas, temas políticos y económicos que el de servir a la sociedad”, explicó el director de Morelos Rinde Cuentas.