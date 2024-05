Morelos se hunde en inseguridad: lo califican con 4.1 en índice de paz

Morelos fue la entidad que tuvo más deterioro de paz, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, pues pasó de tener una calificación de 3.3 el año pasado a 4.1, debido al alza de homicidios, delitos relacionados con el crimen organizado, entre otros. El estudio aclara que a mayor calificación menos paz.

Según el informe Índice de Paz México (IPM) 2024: Panorama del nivel de paz en México, Morelos tuvo malas calificaciones en los cinco indicadores analizados: homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y miedo a la violencia.

El IPM detalló que la entidad está por debajo de Sinaloa, Quintana Roo, Chihuahua y Nayarit, los cuales ocupan los lugares 19, 27, 25 y seis, respectivamente, dentro del ranking.

“Morelos experimentó el mayor deterioro en la paz de México en 2023, lo que resultó en su peor calificación de paz desde el inicio del IPM. Esto marcó su segundo año consecutivo entre los cinco estados menos pacíficos de México. La calificación general de paz de Morelos cayó un 10.7 por ciento”, indica el documento.

Al respecto, un alto empresario de Morelos, quien pidió el anonimato, aseguró que las cifras son un reflejo del ambiente de violencia que se vive.

“De acuerdo con los últimos estudios que ha hecho Inegi, de acuerdo con las estadísticas que ellos manejan, pues más de ocho de cada 10 ciudadanos en este estado se sienten inseguros en su entorno inmediato cosa que es muy similar a lo que estamos viviendo.

“No es una realidad ajena y pues definitivamente las cifras hablan en ese sentido y también los hechos”, dijo en entrevista con La Razón.

El empresario lamentó que en lugar de avanzar en materia de seguridad, haya un “retroceso”, el cual afecta a los empresarios y a los comerciantes, quienes deben gastar más en su seguridad.

“Hoy los negocios necesitan contratar sistemas de seguridad o empresas de seguridad, se ha tenido que invertir en cámaras de vigilancia para al menos saber en qué lado está un nuevo vulnerable, porque no solamente son las agresiones que se viven diario en la vida cotidiana, sino también es la cantidad de robos que hay a los inmuebles, con las extracciones de mercancías de inventarios, que también ha afectado”, mencionó.

El empresario comentó que también los consumidores han cambiado sus hábitos de compras por la inseguridad y muchos han dejado de comprar en tiendas de conveniencia y farmacias a partir de ciertas horas.

“Hay una situación de psicosis generalizada, pero con un fundamento en los hechos que hoy suceden”, dijo.

REPROBADO. De acuerdo con el documento, en 2023 Morelos registró el mayor deterioro en la tasa de homicidios de México, lo que resultó en una tasa de 72.5 muertes por cada 100 mil habitantes. Ésta es la segunda peor tasa del país y tres veces la tasa nacional.

El 66.6 por ciento de los municipios de Morelos experimentó en 2023 más de 50 muertes por cada 100 mil habitantes. El sitio que tuvo la mayor tasa fue Cuautla, con 122 muertes.

La entidad también registró la tercera peor calificación de México en miedo a la violencia y la quinta peor calificación en delitos con violencia, impulsadas por la cuarta tasa de robo más alta del país, con mil 118 casos por cada 100 mil personas.

El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Manuel Quijano Torres, explicó que factores como la ubicación geográfica de Morelos y las estrategias de seguridad que han abonado al crecimiento de la violencia.

“Morelos tiene estratégicamente un lugar privilegiado en la geopolítica mexicana, ya que colinda con la Ciudad de México por Xochimilco, la de cuota, por la libre; colinda con Guerrero, con el Estado de México y con Puebla, entonces es un centro de distribución neuronal.

“Es un estado muy comunicado con las tecnologías actuales, los vehículos todoterreno, la sierra permite que se pueda trasladar droga, personas y armas por lugares incomunicados”, explicó.

Asimismo, indicó que la razón fundamental por la que la entidad alcanzó niveles tan altos de inseguridad era por la inacción de las autoridades estatales.

“Las autoridades decidieron no actuar con base en la ley, sino que bueno un poco esta política de abrazos no balazos un poco esta desidia (…) la falta de voluntad política del gobernador Cuauhtémoc Blanco, no lo voy a juzgar yo, pero que no fue precisamente una política decidida no necesariamente de mano dura, pero sí de mano firme, generó una laxitud y una gran corrupción dentro del gobierno estatal y las municipalidades”, declaró Quijano Torres.

En Morelos operan al menos seis grupos delictivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana y otros grupos.