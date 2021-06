Morena no es opción; no declinaré: candidato del PVEM a la gubernatura de Michoacán

Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato del Partido Verde Ecologista (PVEM) a la gubernatura de Michoacán, puso fin a las especulaciones respecto a que podría declinar en favor de Morena.

A horas de concluir la campaña electoral, el abanderado ecologista afirmó que el partido guinda no es la opción de cambio ni de transformación que anhela Michoacán, por lo que de ninguna representa el sentir de los ciudadanos.

“A mí me educaron para honrar mi palabra, dije desde un principio que vamos solos y lo he cumplido; dije también que llegaría hasta el final de la contienda y así será, no declinaré por nada, ni por nadie”, precisó.

Magaña de la Mora indicó que Morena es un partido sin ideología ni objetivos claros, en el que los diferentes liderazgos solo se guían por el interés de obtener algún cargo de elección popular, por lo que de ninguna manera podría haber un acuerdo.

El aspirante al solio de Ocampo atribuyó a un intento de confundir al electorado la falsa información que ha desplegado el equipo de Morena respecto a que se bajaría de la contienda.

“Hago un llamado a quiénes no han definido su voto a que hagan una reflexión y volteen a ver los candidatos del Partido Verde, porque somos la única y mejor opción, estamos planteando un proyecto ciudadano que se hizo con base a las necesidades y demandas de toda la ciudadanía”, concluyó.