Muere Elena Larrea, fundadora de 'Cuacolandia'

Ubicado en Atlixco, Puebla, Cuacolandia es un lugar en el que se daba asilo y cuidado a caballos, yeguas, mulas y burros, en situación de maltrato. El lugar era liderado por Elena Larrea, activista que se dedicaba a rescatarlos para darles una mejor calidad de vida, un hogar.

Esta mañana se reportó la muerte de Elena, quien fue reconocida por su trabajo como activista en pro de los derechos de los animales, sin que se den a conocer todavía las causas de su fallecimiento. Grupos de defensores de derechos de los animales que son cercanos a la familia de Elena Larrea, lamentaron en redes sociales la muerte de esta joven que logró, junto con el Movimiento Animalista de Puebla, MAP, que se tipificara a la zoofilia como un delito.

Fue el propio movimiento el encargado de dar a conocer la noticia de la muerte de Elena, quien trabajó con ellos durante mucho tiempo en pro de los derechos de los animales.

¿Quién era Elena Larrea, fundadora de Cuacolandia?

Elena Larrea, fundadora de Cuacolandia, se describía como una activista en defensa de los derechos de los animales, aunque su amor por los caballos era muy especial. Una de sus frases más recordadas es que "no hay nada más profundo que la mirada de un caballo".

La fundadora de este santuario en donde se le daba una mejor vida a caballos, yeguas, burros, mulas, en situación de calle o de maltrato, creía que la nobleza que tienen estos animales no la tiene ningún otro animal. Se dedicaba a rescatar a estos caballos o burros que generalmente eran utilizados por personas dedicadas a la recolección de basura y que los tenían en condiciones cuestionables para tener una vida digna.

Cuacolandia fue un proyecto que surgió en Atlixco, Puebla, en el 2017. En este lugar se daba refugio a casi 100 caballos, yeguas, mulas, burros, que fueron rescatados de trabajar en las calandrias, en carreras clandestinas o como medios de transporte y carga. "Somos un santuario con casi 100 caballos rescatados en diferentes circunstancias de maltrato y abandono, tenemos caballos carretoneros del Estado de México y de las calandrias de Acapulco, tenemos caballos de la Policía Montada jubilados, tenemos caballos abandonados en las calles", refería la propia Elena Larrea en diversas entrevistas.

Elena Larrea se dedicaba a cuidar caballos en situación de calle y maltrato. Cuacolandia.

Las reacciones en redes sociales

Tanto en las cuentas de Cuacolandia como en las de Elena Larrea, en Instagram, los comentarios de la gente no se han hecho esperar, lamentando la muerte de Elena Larrea, fundadora de este santuario. Su último post fue hecho el pasado 11 de marzo, en donde publica un autorretrato con el siguiente pie: "Las mujeres que se comportan, rara vez hacen historia💪🏽 que viva la resistencia 💜. No es mi tipo de foto, pero ahí les va un retrato de @eslaresistencia . Siempre me ha gustado esa palabra. La he ocupado mucho y ante todo, resistan".

"El mundo necesita más gente como tú y te nos fuiste"; "Descansa en paz Elena, gracias por todo, viniste a este a mundo a enseñar que los equinos merecen amor y respeto, luchaste hasta tu último día, y te ganaste el amor de muchos , tu legado va continuar eso es un hecho, te admiro tanto"; "¡No, por favor! Te necesitamos aquí", fueron algunos de los comentarios que se leen en el último post de Elena Larrea, en Instagram.

Elena Larrea, fundadora de Cuacolandia. Cuacolandia.

