Esta es la herida del niño por la que fue agredida la maestra Brenda en Cuautitlán Izcalli

Fue a través de r edes sociales que se dio conocer la agresión que sufrió la maestra Brenda, en el kínder Frida Kahlo, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, todo ocurrió, de acuerdo con los argumentos de los agresores, debido a una presunta herida que su hijo presentó y habría ocurrido en el plantel educativo.

Abuelo Hernández, abuelo del menor, informó en entrevista con diversos medios que su nieto tenía una herida que podría ser producto de una quemadura. Entre sus declaraciones destacó que el niño tenía días presentando un extraño comportamiento, por lo que su nuera Laura “N”, había pedido una audiencia con la directora del plantel, pero no fueron atendidas sus peticiones.

No obstante, fue el pasado miércoles cuando se suscitaron los hechos que le han dado la vuelta a la red, en los que los padres del menor van a la institución educativa para golpear y amenazar a la maestra Brenda y a la cocinera Roselia, quienes además fueron amenazadas con un arma de fuego.

La herida

Cuando la maestra fue cuestionada por la herida del menor, dijo que él no presentaba ningún tipo de violencia: “el niño no presenta rasguños, no presenta moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, presenta una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura, que igual se pudo generar por la fricción de la resbaladilla”, destacó que esa lesión debió haberse analizado antes de llegar a los golpes y amenazas que recibió.

Quemadura del pequeño del kínder en Izcalli

Se debe destacar que actualmente el niño se halla bajo resguardo del DIF del Estado de México, mientras sus padres fueron trasladados al reclusorio de Cuautitlán en el caso de su papá, mientras la madre se halla en el penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Al momento las investigaciones siguen su curso, mientras la detención de los agresores es por el delito de extorsión.