Soy una mujer como ustedes, comprometida y chambeadora: Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Soy una mujer igual que ustedes, nacida en esta tierra, guanajuatense, soy una mujer hecha en el trabajo, como somos las mujeres en Guanajuato, comprometidas, chambeadoras y entregadas. Hoy es tiempo de las mujeres”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo a militantes y simpatizantes panistas de Celaya.

El Comité Directivo Municipal del PAN en Celaya abrió sus puertas a cientos de personas convencidas de pintar de esperanza a Guanajuato y que confían en el proyecto que encabeza Libia.

“Lo más valioso que nos ha dado Guanajuato es su confianza en todos estos años, y hoy, tenemos que comprometernos y no fallarle a la gente”, expresó la precandidata, quien se comprometió a seguir escuchando a todas y todos para conocer las necesidades de las comunidades, de las colonias, de los barrios, de los diferentes sectores.

Libia destacó que, en Guanajuato “se han hecho muchas cosas bien”, mientras que en el en la Federación se han encargado de hacer señalamientos sin apoyar a las y los guanajuatenses.

te puede interesar Manolo Jiménez arranca el gran programa "Obras Sociales a Pasos de Gigante"

“Vemos con preocupación lo que pasa en el país, vemos como se le apuesta a la destrucción de las instituciones, se apuesta a señalar sin proponer, a cuestionar a Guanajuato sin apoyar a las y los guanajuatenses”.

“Que no vengan con cuentos, que no vengan a decir que, si ellos llegan, las cosas van a cambiar; si no nos han apoyado y tienen hoy el gobierno federal, eso es una realidad, han sido mezquinos con Guanajuato, en los temas de seguridad, del agua, en los apoyos para el campo, nos quitaron las estancias infantiles, las guarderías, nos quitaron los espacios para que las mujeres víctimas de violencia estuvieran sanas y salvas”, dijo Libia.

Libia hizo un llamado al panismo guanajuatense, para acompañarla este jueves 18 de enero al encuentro con la precandidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez en el municipio de Acámbaro.

“Guanajuato va a seguir siendo ese corazón del panismo, aquí laten con fuerza los principios de Acción Nacional, la solidaridad de trabajar por aquellos que más lo necesitan y la subsidiariedad para entender que hay que ponernos en los zapatos de los demás, necesitamos respetar a todas las personas en un Guanajuato de libertades, de igualdad entre mujeres y hombres”.

Además de militantes y simpatizante del PAN, en este encuentro acompañaron a Libia, liderazgos del panismo en Celaya, mujeres y hombres convencidos de este nuevo comienzo.

Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional.