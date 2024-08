En Neza, 3 de cada 10 personas son víctimas de acoso o violencia sexual

En el municipio Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, al menos 28 por ciento de su población mayor de edad reportó en el primer semestre del año haber sido acosado o violentado sexualmente en espacios públicos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El porcentaje de los habitantes mayores de 18 años de edad que habitan en el municipio, gobernado por Adolfo Cerqueda Rebollo desde 2022, es el más alto a nivel nacional.

Una joven que estaba afuera de la estación Nezahualcóyotl, de la Línea B del Metro, dijo a La Razón que trabajaba en la zona y que el sitio donde más se sentía acosada era en este transporte.

“El acoso no ha llegado a ser físico, pero sí se me quedan viendo y adentro del Metro hay un policía que está siempre de lado de las mujeres que no deja de estar viendo a las chicas, por eso prefiero salirme de la estación, pero afuera también los taxistas se me quedan viendo”, contó la joven de 25 años.

La mujer, quien prefirió omitir su nombre, señaló que si bien no se siente insegura con estas conductas de algunas personas, sí se siente muy incómoda.

Gráfico

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el aviso sexual, el cual es el asedio “con fines de lujuria” a otra persona, es sancionado con entre seis meses y dos años de prisión y de 30 a 120 días de multa.

Otra mujer, quien también se encontraba a las afueras de la estación, comentó que ella también se había sentido acosada en diferentes ocasiones en el transporte público.

“Es sobre todo en el micro, son miradas y a veces te susurran cosas”, describió la víctima de este tipo de agresiones. Agregó que estas acciones la hacen sentirse insegura.

En los reportes de la Ensu de 2021, 2022 y 2023, Ciudad Nezahualcóyotl no figuró como una de las ciudades con más percepción de acoso sexual.

Durante 2021 la percepción de acoso sexual en Ciudad Nezahualcóyotl fue de 16.6 por ciento, en el primer semestre, para el siguiente año esta cifra bajó a 15.5 por ciento.

El acoso no ha llegado a ser físico, pero sí se me quedan viendo y adentro del Metro hay un policía que está siempre de lado de las mujeres que no deja de estar viendo a las chicas, por eso prefiero salirme de la estación, pero afuera también los taxistas se me quedan viendo

Víctima de acoso en Nezahualcóyotl

En 2023, al menos 15.9 por ciento de las personas encuestadas reportó haber enfrentado alguna situación de acoso o violencia sexual.

Esto significa que el porcentaje de la población del municipio que ha vivido acoso o violencia sexual incrementó 12.5 por ciento entre los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La situación de inseguridad es tal que sobre la Avenida Chimalhuacán, frente al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, hay tres cruces rosas de más de dos metros de altura cada una. Una tiene la leyenda: “Verdad”, la otra dice “Justicia” y la tercera, “Reparación del daño”. Entre éstas dos últimas hay un monumento que dice: “En memoria de las víctimas de violencia en Nezahualcóyotl”.

En esa misma zona, en la cual se ubica la estación Palacio Municipal, del Mexibús, hay una antimonumenta con las leyendas “Investigación con perspectiva de género”, “No + feminicidios”, por un lado y por el otro: “Memoria, verdad y justicia” y “¡Ni una más!”.

Un vendedor de artículos para celulares dijo a este medio que si bien él en ningún momento se ha sentido acosado sí ha presenciado el acoso a mujeres que caminaban cerca de su puesto.

Otro hombre dijo que él nunca se había sentido acosado, pero que sí había visto en muchas ocasiones el acoso a mujeres en la calle.

“Las acosan todo el tiempo desde que van caminando, cómo las voltean a ver los que manejan. La misma inseguridad de ellas al ver cuando una persona va atrás les llega a algunas a generar esa sensación como de inseguridad”, mencionó.

De acuerdo con la Ensu, 36.8 por ciento de las mujeres que fueron encuestadas en este municipio dijo haber enfrentado alguna situación de acoso o violencia sexual en lugares públicos en el primer semestre del año.

Esto refleja que son las mujeres quienes padecen más estas actitudes, principalmente cometidas por hombres ya que, de los varones encuestados, sólo 14.4 por ciento mencionó haber vivido una situación de este tipo.

En contraste, la ciudad que menos percepción de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos fue Ciudad Obregón, Sonora, con 6.1 por ciento.

ILÍCITOS SEXUALES, AL ALZA. El delito de acoso sexual aumentó 85.9 por ciento entre 2020 y 2023, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2020, la Fiscalía mexiquense abrió 57 carpetas de investigación por este ilícito en Nezahualcóyotl. La cifra aumentó a 73 un año después y en 2022, Cerqueda Rebollo terminó su primer año de gobierno con 271 hechos.

En el segundo año del mandatario morenista, en 2023, las indagatorias por acoso en el municipio ascendieron a 391. De enero a junio del presente año suman 106 casos.

Otro delito que registró un aumento fue la violación, incluida la modalidad simple y la equiparada, ya que los casos pasaron de 103 a 221 entre 2020 y 2023, lo que representa un alza de 114.5 por ciento. Actualmente son reportados 117 hechos de este tipo.

El hostigamiento sexual creció 300 por ciento debido a que las carpetas de investigación pasaron de cuatro en el 2020 a 16 para el 2023. Actualmente, hasta el mes de junio, había cinco casos registrados en este municipio por este ilícito.

El abuso sexual tuvo un alza del 86.3 por ciento, puesto que los casos pasaron de 183 a 341 entre un año y otro. En el primer semestre del año se han registrado 106 indagatorias.