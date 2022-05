No tenemos dinero para comprar votos: Jose Luis Pech sobre su ausencia en comunidades mayas

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, José Luis Pech, aseguró que no visita las comunidades mayas del estado porque ahí “la gente humilde vende su voto” y en este momento no cuenta con dinero para comprarlos.

Durante entrevista fue cuestionado sobre por qué no visita el municipio de José María Morelos en Quintana Roo, a lo que respondió que en ese lugar la gente humilde que no tiene acceso a programas sociales o un ingreso fijo y no tiene visión de futuro. Ante ello, señaló que no le conviene hacer campaña en esas zonas al no conseguir los votos esperados.

Claro que se vende la gente. Aquí la gente la compra, la gente es muy humilde y como es muy humilde no tiene visión de largo plazo. Una persona que no tiene medicamentos, que no tiene el apoyo de los programas que el Gobierno debería estar implementando para el campo, es gente que al final la van a comprar. Nosotros no tenemos dinero para estar comprando votos José Luis Pech

GENTE HUMILDE NO TIENE VISIÓN



José Luis Pech (@DrJLPech), candidato de @MovCiudadanoMX a gobernador de #QuintanaRoo, dijo que su campaña se centra en ciudades como Cancún y Playa del Carmen



En comunidades pobres de José Ma. Morelos "la gente pobre vende su voto y no tiene caso" pic.twitter.com/aLrXD6gyNh — Emeequis (@emeequis) May 5, 2022

El abanderado del partido naranja, quien sustituyó al actor y empresario Roberto Palazuelos, explicó que su estrategia de campaña va más destinada a la población urbana, donde viven personas que “tienen un trabajo y una posibilidad de salir adelante” y no tanto a la gente de comunidades rurales.

Agregó que en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal suelen ser las ciudades que tradicionalmente no se venden, por lo que ahí busca captar el voto de quienes no están felices con la administración actual.

“Ahí tenemos que capturar también todo el descontento de la gente para que nos den el voto. Nosotros no estamos repartiendo dinero ni repartiendo despensas, esto hace que nuestra estrategia esté muy concentrada en las ciudades urbanas, donde hay gente y, en todo caso, tiene un trabajo y una posibilidad de salir adelante”, indicó el candidato de Movimiento Ciudadano.

MAEP