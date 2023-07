Obispo llama a marcha por la paz en Morelos

Este jueves, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, llamó a la comunidad católica y a todos los ciudadanos morelenses a participar en una caminata por la paz que se llevará a cabo el próximo 15 de julio.

En conferencia de prensa, el prelado dijo que el objetivo es exigir a las autoridades una nueva estrategia de seguridad y promover la reconciliación entre aquellos que se han involucrado con la delincuencia.

Explicó que la caminata comenzará a las 08:00 horas, con salida en el poblado de Tlaltenango, en la capital, y finalizará en la Catedral de Cuernavaca.

Durante el recorrido, el obispo realizará 12 paradas para visitar a familias y negocios que han sido víctimas de la violencia y que han sufrido delitos en Morelos recientemente.

Ante los medios, Castro Castro dijo: “En Morelos y en México en los últimos cinco años hemos visto y somos todos testigos de que la violencia ha aumentado, de que en estos años, las estadísticas, no yo, nos ponen en evidencia que los crímenes, la violencia y la inseguridad han crecido de un modo preocupante”.

Agregó que en reiteradas ocasiones se han hecho recomendaciones al Gobierno de Morelos y al Gobierno federal, “suplicándoles que pudieran revisar la estrategia, porque no ha funcionado; abrazos, no balazos, no ha dado el resultado que hubiera querido el Gobierno federal”.

Insistió en que la estrategia implementada a nivel estatal y federal no ha sido la mejor, “puesto que el crimen, la violencia, la inseguridad y el derecho de piso han crecido, y eso es lo que nos hace decir que en todo el país, incluyendo Morelos, no ha funcionado”.

El jerarca religioso, quien hace unas semanas alertó por la inseguridad en la carretera México-Cuernavaca, destacó la importancia de fortalecer la esperanza en un pueblo afectado por la violencia.

Por eso, dijo, “la invitación se extiende tanto a los fieles de la Iglesia como a aquellos que buscan la paz en la sociedad”.

El obispo señaló que “todos somos una sola familia”, por lo que los delincuentes no pueden desvalorar a cada persona y poner sobre la vida sus intereses personales.

Añadió que quienes agreden a la sociedad “tienen que convencerse de que deben cambiar, tienen que descubrir que no es el camino correcto hacer sufrir a tanta gente y salpicar de sangre al país”.

El obispo remarcó que la iniciativa de convocar a una caminata por la paz busca crear conciencia sobre la importancia de trabajar juntos para construir un entorno seguro y pacífico en el estado de Morelos.

Agregó que la participación activa de la comunidad en eventos como éste es fundamental, por lo que la Diócesis de Cuernavaca “espera contar con una gran asistencia y enviar un mensaje claro de unidad y esperanza”.